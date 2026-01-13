Los liberadores de Venezuela son ¡ZP y Sánchez!

Qué habrá pensado Kyriakos Mitsotakis al escucharlo. Si el primer ministro griego no fuera el primer ministro griego, sino un recién llegado de la Luna, habría pensado que Pedro Sánchez ha tenido un papel activo en el inicio de una transición a la democracia en Venezuela y estaría admirado del heroico rol que va a jugar el presidente español en el proceso. Pero Mitsotákis sí es el primer ministro griego y no está en la Luna, por lo que se habrá asombrado de que alguien que no ha hecho nada por la libertad de los venezolanos, hablara como si llevase toda la vida trabajando en favor de esa causa.

Sánchez habló delante de Mitsotákis, para que recogieran fielmente sus falsas palabras los periodistas, como si ignorase que lo único que ha permitido que esté en ciernes una transición democrática en Venezuela es una operación militar ordenada por Donald Trump. ¡A ver si el que está en la Luna es Sánchez! Pero no. Está donde siempre. El mismo que condenó rotundamente la captura de Nicolás Maduro como una violación de la legalidad internacional, quiere subirse al carro de los acontecimientos que está desencadenando esa violación, y no se sube con humildad. Se sube poniéndose una corona de laureles. Pero no se le pasa por la cabeza laureada que al subirse al carro, legitima la ilegalidad que denunció urbi et orbi.

Se presenta como árbitro de la transición futura: "Nos hemos mostrado dispuestos a trabajar conjuntamente con ellos, con la presidenta temporal y con la oposición venezolana, para abrir el paso a una transición que tiene que ser pacífica". Naturalmente, oculta que le dio la espalda a la oposición venezolana hace años. Se pone a hacer de guionista: "tienen que estar todos los elementos que representan a la sociedad venezolana incorporados para ir hacia una democracia y hacia unas elecciones libres porque al fin y al cabo el futuro de Venezuela, si tiene que decidirlo alguien, son los propios venezolanos y el resto de países lo que tenemos que hacer es contribuir a que se produzca esa transición (...)" Sus parrafadas omiten, cínicamente, que si el futuro de Venezuela van a poder decidirlo sus propios ciudadanos será gracias a la intervención norteamericana que él ha condenado con rotundidad.

La omisión, la ocultación y el falseamiento llegan a un punto orgiástico cuando reparte las medallas por la puesta en libertad de los presos políticos. Una se la pone a José Luis Rodríguez Zapatero por "su buen hacer junto con otros actores políticos y también países que se han reconocido por parte de la administración venezolana". Plata o bronce, no más. La de oro se la pone a sí mismo: "las personas que teníamos retenidas desde hace tiempo en Venezuela con nacionalidad española, afortunadamente, hemos logrado su liberación y su vuelta a casa con sus familias, tal y como nos habíamos comprometido precisamente hace escasas semanas".

"Hemos logrado su liberación". La Delta Force no descabezó al chavismo. Estados Unidos no pinta nada. Trump es un pelanas. Fueron ellos. José Luis Rodríguez Zapatero, Pedro Sánchez, Albares. El trío que siempre ha batallado por la libertad de los presos políticos venezolanos y contra la dictadura chavista. Conocido en el mundo entero. Suerte que las palabras del presidente español ya no le importan a casi nadie fuera de nuestras fronteras y Mitsotákis callará por cortesía. Pero pocas veces se habrá visto con mayor nitidez que lo de Sánchez no es cintura. Es rostro. Puro y duro.