Diosdado Cabello asume que no estará en el próximo Gobierno de Venezuela

El ministro de Interior y Justicia de Venezuela, Diosdado Cabello, ha tenido un lapsus durante la celebración de la Marcha de la Juventud, que el régimen chavista organiza cada 12 de febrero en homenaje a los jóvenes que vencieron en la Batalla de la Victoria durante la Guerra de la Independencia y en la que este año Delcy Rodríguez ha tenido una participación mínima por videoconferencia, que nos ha dejado ver que tiene muy asumido que pronto serán otros los que "estén en el Gobierno".

Diosdado Cabello estaba explicando cómo ha de ser la ley de amnistía —que sigue sin ser aprobada por el Parlamento de Venezuela, que este jueves ha aplazado el debate final a la próxima semana—, por la que deberían ser liberados los presos políticos que hayan sido encarcelados tras el ascenso al poder de Hugo Chávez, el 2 de febrero de 1999. El "chavista radical" —como se define él mismo en su perfil de X— ha advertido que "no se puede olvidar".

"Ahora vienen con su cara muy lavada: queremos amnistía", ha señalado Cabello —considerado una de las piezas clave del aparato represor del régimen bolivariano— en referencia a los opositores. "Y uno los ve defendiendo narcotraficantes, asesinos, corruptos... Eso no es una ley de amnistía", ha añadido. "Una ley de amnistía tiene condiciones, tiene límites, tiene vigencia, tiene principios... No es que quedan libres todos los que cometieron delitos desde el 99 hasta la fecha".

Más que un discurso, su intervención fue una arenga. No dudó en acusar a los líderes de la oposición de distintos episodios violentos que se habrían registrado en los últimos años. Hechos que en cualquier caso han sido puntuales —como se desprendía de su propio discurso de Cabello— y que nada tiene que ver con el conjunto de presos que permanecen en las cárceles del régimen por defender la libertad o sus ideas políticas.

"Los que cometieron los delitos dicen hoy que no hace falta la ley contra el odio, que la eliminen ellos cuando sean Gobierno", ha señalado Cabello. "Hoy ellos dicen que no hace falta la ley de conmoción interior, que la eliminen ellos cuando sean Gobierno", ha insistido. Lo ha dicho con rabia y resignación, pero también con ganas de dar guerra. "Vamos muchachos: a la calle, a la batalla y la victoria", es la frase con la que ha concluido el ministro de Interior y Justicia.

¿Quiere paz o guerra?

Unas palabras que contrastan con las que él mismo decía hace unos días, cuando justificaba la nueva detención del exdiputado Juan Pablo Guanipa —opositor del entorno de María Corina Machado— horas después de su liberación, tras ocho meses en la cárcel, por estar "llamando a las calles" cuando "este país quiere paz". "Si ustedes quieren hacer política, hagan política", dijo. "Pero si usted quiere incendiar este país... El sistema de justicia va a funcionar", argumentó.

El secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) dio por bueno su "secuestro". Así lo llamó su hijo, Ramón Guanipa, quien describió su detención como una emboscada en medio de la noche —23:45 h, hora venezolana— por parte de un grupo de diez hombres sin identificar, vestidos de civiles y fuertemente armados. Habían pasado sólo unas horas desde su liberación.

Su arresto estaría motivado por su participación en distintos actos públicos pidiendo elecciones libres. Fe suficiente para que el Ministerio Público de Venezuela revocara su excarcelación y pidiera su arresto domiciliario. De manera que Guanipa fue trasladado hasta su casa de Maracaibo, donde está obligado a permanecer recluido con una pulsera en el tobillo y sin participar en actividades políticas o manifestarse en los medios.