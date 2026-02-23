Fin a la injerencia castrista en Venezuela: Delcy Rodríguez acaba con las brigadas médicas y la seguridad cubanas

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, continúa con el proceso de 'descubanización'del país andino ante la presión de Estados Unidos. El último movimiento ha sido el de retirar a los asesores de seguridad y los profesionales sanitarios que el régimen castrista les envía desde tiempos de Fidel. De manera que, según ha avanzado la agencia Reuters, han abandonado masivamente el territorio venezolano.

Marco Rubio: "A los que le gusta hablar de colonización. Fueron los cubanos los que colonizaron Venezuela, los guardaespaldas y la inteligencia de Maduro era cubana"pic.twitter.com/dQfWEIan9R — Emmanuel Rincón (@EmmaRincon) January 4, 2026

Venezuela —bajo las directrices de la Administración Trump— intenta poner fin a décadas de injerencia cubana y ya habría hecho cambios significativos en este sentido. La Habana ha infiltrado miles de cubanos en el aparato chavista. Una especie de ocupación estratégica que se vio frustrada por la captura del sátrapa venezolano Nicolás Maduro a manos de los Delta Force estadounidenses.

Fuentes documentadas como María C. Werlau, directora ejecutiva de Archivo Cuba, así lo refrendan. "La presencia e influencia de Cuba en Venezuela ha sido evidente desde la misma llegada de Chávez a la presidencia," aseguró tras el arresto de Maduro en declaraciones a Libertad Digital. Se calcula que alrededor de 50.000 cubanos habrían llegado al país andino a lo largo de estos años. La mitad de ellos para introducirse en las Fuerzas Armadas, Defensa y otros ministerios decisivos.

Algo que tanto Venezuela como Cuba negaron hasta que la operación en la que se extrajo a Maduro de su fortaleza en Caracas evidenció lo contrario. El primer anillo de seguridad del entonces presidente venezolano, que fue absolutamente aniquilado en apenas 8 minutos, estaba formado por escoltas cubanos. Aunque ambos regímenes intentaron ocultarlo en un primer momento, finalmente no tuvieron más remedio que admitirlo.

Forzados a salir de Venezuela

De ahí que Estados Unidos haya exigido a la presidenta encargada que elimine los tentáculos con los que la dictadura castrista seguía controlando al régimen venezolano. Para empezar, Delcy ha confiado su protección a guardaespaldas de su país. Y también ha retirado al personal de seguridad cubano que ocupaba puestos de relevancia en la unidad de contrainteligencia de la DGCIM.

Por otra parte, miles de cubanos que fueron enviados a Venezuela en calidad de sanitarios en las llamadas "brigadas médicas" —aunque algunos han reconocido que no tenían formación para desempeñar las labores que les encomendaban— también habrían salido mayoritariamente del país andino. Un movimiento no publicitado que pone en serios aprietos al régimen castrista.

Especialmente si tenemos en cuenta que ya ha habido otros países que han tomado la determinación de acabar con los acuerdos de colaboración por los que la dictadura cubana enviaba a estos sanitarios a trabajar en su territorio. Especialmente relevante es la decisión de Guatemala, pero le han secundado Guyana, San Vicente y las Granadinas, y las islas de Antigua y Barbuda.

Estas "misiones de internacionalización" —hordas de trabajadores cubanos, no solo sanitarios, enviados a trabajar en el exterior en condiciones de esclavitud por el régimen comunista, reteniéndoles hasta el 85% de su salario— reportan a la dictadura caribeña unos ingresos anuales de cerca de 10.000 millones de dólares. Casi tres veces lo que ganaba por el turismo antes de la pandemia —en los años buenos— explicaba para LD en 2021 el presidente de Prisoners Defenders, Javier Larrondo.