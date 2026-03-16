La presidenta de México tacha de racistas y clasistas a los que rechazan financiar a la dictadura cubana

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha afirmado este lunes que quienes critican la ayuda mexicana al pueblo cubano lo hacen movidos por "la mezquindad, el racismo y el clasismo", y ha defendido su decisión de realizar una donación personal a Cuba como un gesto de solidaridad.

"El racismo, el clasismo, la mezquindad es lo que caracteriza a la oposición de derecha. Y acá, pues es el humanismo, la fraternidad", ha señalado Sheinbaum durante su conferencia de prensa en Palacio Nacional, en la Ciudad de México.

Claudia Sheinbaum dice que quienes no apoyan a la dictadura comunista asesina de Cuba, lo hacen por "clasismo y racismo".pic.twitter.com/XZVG7WgOTG — Emmanuel Rincón (@EmmaRincon) March 16, 2026

La mandataria ha enfatizado que México ha mantenido históricamente una postura de apoyo a Cuba, incluso frente a presiones internacionales: "México fue el único país frente a todas las presiones que se opuso al bloqueo a Cuba, el único. Una luz en el horizonte. México siempre ha sido solidario con el pueblo cubano, siempre, un pueblo hermano. Este es un asunto de fraternidad. México es un pueblo fraterno que siempre da la mano al que sufre".

Sobre su contribución, Sheinbaum ha aclarado que será a título personal: "Como persona pues ya veré si hacemos una aportación, ya lo informaré, lo voy a hacer de manera personal. Voy a ver (de cuánto), mañana les informo".

La creciente tensión en Cuba

El anuncio se produce en medio de un escenario de creciente tensión en la isla, donde el descontento popular se ha manifestado en protestas masivas contra el régimen comunista de Miguel Díaz-Canel. Decenas de personas han salido a las calles de Morón, en la provincia de Ciego de Ávila, exigiendo libertad y el fin del régimen castrista, tras prolongados apagones eléctricos que se han extendido por más de 28 horas consecutivas.

En los disturbios más recientes, los manifestantes han asaltado una sede municipal del Partido Comunista de Cuba y realizaron actos de violencia menor, como quemar mobiliario y lanzar objetos contra agentes policiales. La situación ha generado preocupación internacional y evidencia la presión social que enfrenta la dictadura. De hecho, la red eléctrica de Cuba ha vuelto a colapsar por sexta vez en año y medio, y es que hay 10 millones de personas afectadas por un apagón total en la isla.

Mientras tanto, el presidente estadounidense Donald Trump ha lanzado un nuevo ultimátum al régimen: "Cuba también quiere llegar a un acuerdo. Llegaremos a un acuerdo o haremos lo que sea necesario", ha afirmado el mandatario, insistiendo en que la dictadura comunista caerá "muy pronto".

Por su parte, el gobierno de Díaz-Canel ha confirmado que mantiene negociaciones con Estados Unidos, en un contexto de escasez energética y de pérdida de suministros clave, como el petróleo venezolano.

La postura de México

Durante el gobierno de López Obrador, México firmó convenios con Cuba para la contratación de médicos y envíos de petróleo con fines humanitarios. Díaz-Canel agradeció la "generosa solidaridad y el acompañamiento" del país vecino, mientras que Sheinbaum ha remarcado que la ayuda seguirá pese a críticas: "Corresponde, sin poner en riesgo a México, seguir apoyando al pueblo de Cuba porque esa es la esencia de lo que somos".

Sheinbaum también ha respondido a los ataques de la oposición: "Después dijeron una cantidad de mentiras tremendas, la mezquindad en las mentiras, en las calumnias, es la mezquindad frente a la fraternidad. Así de claro". La presidenta ha defendido la acción solidaria de México como un reflejo del humanismo y la fraternidad que, según ella, caracterizan a su país.