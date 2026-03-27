El rapero Balendra Shah asume el Gobierno de Nepal tras arrollar a la élite comunista

Bajo sus características gafas de sol, el ingeniero y músico Balendra Shah, alias Balen, ha asumido este viernes el cargo de primer ministro de Nepal. Lo hace tras imponerse con una amplia mayoría en las elecciones del pasado 5 de marzo, certificando el fin de la hegemonía de la vieja élite comunista en el país asiático.

Figura destacada del rap underground nepalí, Shah construyó su popularidad denunciando en sus letras la corrupción y la desigualdad de un sistema del que toda una generación se sentía excluida. Su mensaje directo ha logrado conectar con un electorado profundamente desencantado con los partidos tradicionales y las estructuras de poder de la izquierda.

Ese mismo discurso, amplificado durante años a través de su música y de las redes sociales, fue el germen ideológico de la revuelta juvenil que prendió fuego a las principales sedes institucionales y tumbó en menos de veinticuatro horas al anterior Gobierno el pasado mes de septiembre. Aquellas violentas protestas dejaron más de 70 muertos y 2.000 heridos, abriendo paso a una transición política sin precedentes.

Nacido en 1990 en Katmandú, el nuevo jefe del Ejecutivo se dio a conocer en 2013 al ganar una popular batalla de rap. Su compromiso cívico se hizo evidente tras el devastador terremoto de 2015, cuando participó activamente en labores de rescate y reconstrucción. Posteriormente, tras cursar estudios de ingeniería, dio el salto a la política en 2022 al ganar la alcaldía de la capital como candidato independiente.

A finales de 2025, Shah decidió consolidar su proyecto nacional integrándose en el Partido Nacional Independiente, desde donde vertebró una candidatura de ruptura. Su estrategia pasó por enfrentarse directamente a los tótems de la política nepalí en sus propios feudos.

El mayor símbolo de esta victoria se produjo en la circunscripción de Jhapa-5, el bastión político del ex primer ministro K. P. Sharma Oli, principal referente del comunismo en el país. Shah logró arrollar a su rival obteniendo 68.348 votos frente a los escasos 18.734 de Oli, un resultado que ha conmocionado al establishment político local.

Convertido ahora en el rostro del cambio, el nuevo Gobierno deberá demostrar que puede institucionalizar las demandas de la calle. El primer gran reto será posicionarse sobre la investigación oficial de la represión de septiembre, que recomendó procesar judicialmente al líder comunista por su actuación durante la crisis.

A la tensión judicial y política se suman graves desafíos coyunturales, como el desempleo crónico, la inestabilidad económica y la acuciante necesidad de emprender reformas estructurales profundas. Tal y como recogen agencias como EFE, los expertos coinciden en que se requerirá una férrea voluntad política para dar respuesta a las altas expectativas de la población sin caer en el populismo.