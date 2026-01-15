El régimen iraní cobra por las balas que han asesinado a sus familiares para recuperar los cadáveres

El régimen islamista de Irán está sembrando el terror en las calles del país después de que la ciudadanía haya dicho basta a la mala situación en la que está sumergida la nación. Las protestas han aumentado en los últimos días, como también lo ha hecho la tortura y represión de los ayatolás al pueblo iraní. Según ha podido saber el diario ABC, el régimen está cobrando por los cadáveres de los ciudadanos fallecidos a las familias. El método es así: "Dinero por balas". Es decir, cuantas más balas haya recibido el asesinado, mayor es la cantidad que hay que abonar por recuperar el cuerpo. El precio asciende hasta los 1.760 euros por bala.

"Las fuerzas armadas llegaron al hospital y se lo llevaron a él y a otros muchos. Cuando su familia acudió a la policía para obtener información sobre él, les dijeron que había fallecido y que, si querían recuperar su cuerpo, tendrían que pagar 1.000 millones de riales (6.000 dólares)", ha relatado un iraní al diario ABC. La familia no disponía de ese dinero y no ha podido recuperar el cuerpo del joven. "Un drama, porque a la muerte del chico se suma la pena de no poder darle sepultura", ha añadido.

Este precio es altísimo para una población cuyo salario mínimo está en unos 125 euros mensuales. Por si fuera poco, los precios de los recursos básicos están por las nubes y la moneda ha perdido mucho valor.

En las protestas del año 2019, 1.500 personas fueron asesinadas durante menos de dos semanas de disturbios. Ahora, según han podido saber varias organizaciones de derechos humanos, superan los 3.500 muertos y más de 18.000 arrestados.

Las protestas comenzaron por la mala situación económica del país y la inflación. Sin embargo, los iraníes han dado un paso adelante y están pidiendo la caída del régimen. Para atajar las revueltas, Irán ha cortado las comunicaciones con el exterior para controlar a la población y mantener el relato. En este sentido, la represión del régimen islamista está siendo brutal. No hay más que ver todas las imágenes que están llegando desde Oriente Medio, donde la tortura y los asesinatos no paran de ascender.