China urge a sus ciudadanos a salir de Irán "lo antes posible"

La Embajada de China en Irán ha urgido a sus ciudadanos a que refuercen las medidas de seguridad y "evacúen lo antes posible" ante la situación por la que pasa el país, en referencia al aumento de las tensiones entre Teherán y Washington. El acuerdo no llega y el plazo de diez días que el presidente estadounidense —Donald Trump— fijó para encontrar una solución pacífica al conflicto expirará el próximo domingo.

La alerta de las autoridades del gigante asiático se extiende a aquellos que tuvieran previsto visitar Irán en estos días, ya que recomiendan no viajar al país por el momento, según ha publicado la misión diplomática china en su página web en una nota en la que menciona que el régimen islámico "se ha enfrentado recientemente a un aumento significativo de los riesgos de seguridad externa".

La alerta de EEUU

También adelanta que las embajadas y consulados de China en Irán así como en los países vecinos les "brindarán la asistencia necesaria a los ciudadanos chinos para su reubicación mediante vuelos comerciales o rutas terrestres" para facilitarles la salida del país. Por su parte, la Embajada de Estados Unidos en Jerusalén también ha emitido una alerta este jueves en la que insta al personal no esencial a que abandone territorio israelí debido a los "riesgos de seguridad".

"En respuesta a incidentes de seguridad y sin previo aviso", advierte la oficina diplomática a través de su perfil en la red social X, "podría restringir o prohibir aún más los viajes de los empleados del gobierno estadounidense y sus familiares a ciertas zonas de Israel, la Ciudad Vieja de Jerusalén y Cisjordania". Por ese motivo, recomienda "salir de Israel mientras haya vuelos comerciales disponibles".

¿Un ataque inminente?

Cabe recordar que Israel ha mostrado su disposición a atacar a Irán junto con Estados Unidos si Trump decide dar el paso y que el Pentágono mantiene el mayor despliegue militar en la zona desde la invasión de Irak. De hecho, las advertencias de China y Estados Unidos coinciden en el tiempo con la llegada a la costa israelí del portaaviones estadounidense USS Gerald R. Ford, el más grande del mundo, para sumarse al contingente de Washington en Oriente Medio.

No obstante, cabe esperar que al menos termine el plazo de diez días de Trump antes de un eventual ataque de Estados Unidos al régimen ayatolá. Aunque las negociaciones no parecen haber avanzado mucho. Teherán se muestra optimista, pero podría hacerlo con el objetivo de ganar tiempo. La última ronda de conversaciones con Estados Unidos acerca de su programa nuclear, registradas este jueves, acabaron sin acuerdos concretos.

Rubio, ¿el último intento?

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, ha anunciado que se desplazará a Israel donde se reunirá con el Gobierno de Benjamín Netanyahu el lunes y el martes para abordar las prioridades de Washington en la región, entre las que por supuesto se encuentra el conflicto con Irán por su programa nuclear.

Trump lleva semanas advirtiendo que pasarán "cosas malas" si Teherán no acepta un acuerdo que ponga fin a su programa de misiles balísticos, pero Irán sostiene que las conversaciones deben limitarse al enriquecimiento de uranio y Estados Unidos debe "rebajar sus exigencias".

El imperio estadounidense en vías de extinción; ¡realmente camino a la extinción!

Entretanto, el ayatolá Alí Jamenei sigue echando leña al fuego al afirmar en X que "el imperio estadounidense está en vías de extinción". Cada país, presiona a su manera. En cualquier caso, a la vista de la próxima visita del jefe de la diplomacia norteamericana, la incertidumbre sobre si Trump lanzará o no una operación militar parece que se mantendrá unos días más.