El secretario de Estado, Marco Rubio, ha protagonizado una intervención desde la Casa Blanca para detallar los avances de la operación militar contra el régimen de Teherán. Con un tono firme y directo, Rubio ha querido diferenciar claramente entre la población civil y la tiranía que los somete: "No me refiero al pueblo de Irán. Quienes gobiernan este país son clérigos chiitas radicales. Son fanáticos religiosos".

Rubio ha subrayado la urgencia de la intervención ante la escala de agresiones por parte del régimen de los ayatolas, destacando que incluso en su mayor situación de vulnerabilidad, el régimen sigue siendo una amenaza global. "Este es el momento más débil que Irán ha vivido jamás, y miren lo que están haciendo: atacando embajadas y hoteles. ¡Imaginen lo que harían si tuvieran un arma nuclear!", advirtió el secretario de Estado.

Para la Administración estadounidense, la neutralización de esta amenaza no es solo una cuestión de seguridad nacional, sino un servicio a la estabilidad internacional. "Ese es un riesgo inaceptable para el mundo. El presidente no solo le está haciendo un favor a EE UU, ¡esto es por el mundo entero!", sentenció.

El secretario de Estado Marco Rubio protagoniza un momento memorable en la Casa Blanca "No me refiero al pueblo de Irán. Quienes gobiernan este país son clérigos chiítas radicales. Son fanáticos religiosos. ¡Miren lo que están haciendo ahora, en su momento de mayor debilidad!"… pic.twitter.com/jz5gwmXtUW — Acción y Comunicación sobre Oriente Medio - ACOM (@ACOM_es) March 26, 2026

Objetivos militares cumplidos

En cuanto al desarrollo técnico de la operación, el secretario de Estado fue tajante al asegurar que se están cumpliendo todos los hitos marcados por la Presidencia desde el inicio de las hostilidades como la destrucción de la Armada iraní, un proceso que ya está en marcha y prácticamente completado; la neutralización de las plataformas de lanzamiento de misiles; o los ataques directos contra las fábricas de drones y misiles para impedir el reabastecimiento del arsenal persa.

"Cada uno de los objetivos que el presidente expuso claramente la primera noche de esta operación se está cumpliendo", aseguró Rubio, delegando en el Pentágono los detalles técnicos adicionales.

Un giro de 180 grados

La intervención de Rubio también incluyó una dura crítica a las administraciones anteriores, acusándolas de inacción durante casi medio siglo. "Durante 47 años, Irán ha estado matando estadounidenses y atacándolos en todo el planeta. Otros presidentes tuvieron la oportunidad de hacer algo y advirtieron sobre su peligrosidad, pero se negaron a actuar".

Frente a esa política de contención fallida, Rubio ensalzó la figura del actual mandatario: "Este presidente no es alguien que se vaya a negar a actuar. No va a dejar que un peligro como este siga existiendo. Va a afrontarlo, y eso es lo que está haciendo".