Estas son las principales causas de absentismo laboral en España

Las cifras de absentismo laboral en España cada día son más alarmantes. Según un informe del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE), España se sitúa como el tercer país de Europa con más absentismo, de hecho, un 4,1% de trabajadores entre 20 y 64 años no acuden a su puesto, mientras que la media europea es del 2,5%.

Las pymes son algunas de las empresas más afectadas por este problema, y es que casi nueve de cada diez –el 86%– afirma sufrir absentismo, una cifra muy superior al 50 % registrado en 2024, según el II Informe de Pymes y Autónomos de España 2025 elaborado por Hiscox, una aseguradora.

Los datos recogidos en el Barómetro de Absentismo 2025, elaborado por Mutua Navarra –un informe basado en estadísticas del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), la Asociación de Mutuas de Accidentes de Trabajo (AMAT) y el Ministerio de Inclusión y Seguridad Social– revelan que las causas más comunes de las bajas laborales se concentran en un número reducido de patologías.

Trastornos musculoesqueléticos: la principal causa

Los trastornos musculoesqueléticos se consolidan como la primera causa de absentismo laboral en España, representando el 49,2 % de los días de baja en 2024. Este grupo incluye dolencias como lumbalgias, cervicalgias, problemas de espalda, lesiones articulares y otras patologías relacionadas.

La duración media de las bajas por esta causa fue de 64,7 días, lo que supone un incremento del 17,9% respecto a 2023. Además, cada trabajador perdió de media 8,29 jornadas por este motivo, un 8,8% más que el año anterior.

Trastornos mentales: la segunda gran causa

Los problemas de salud mental se mantienen como la segunda causa más frecuente de absentismo en España, acumulando el 16,7% de los días de baja en 2024. Entre ellos destacan la ansiedad, la depresión, el estrés y los trastornos adaptativos.

La duración media de estas bajas alcanzó los 88,2 días, un aumento del 15,3 % en comparación con 2023. El impacto es especialmente notable en las mujeres, con una incidencia de 40,7 casos por cada 1.000 trabajadoras, casi el doble que en los hombres (22,7 casos por cada 1.000).

Enfermedades respiratorias y cardiovasculares

En tercer lugar, las enfermedades respiratorias –como infecciones, bronquitis, asma y otras patologías pulmonares– siguen teniendo un peso importante, sobre todo los meses de invierno. Aunque su incidencia ha disminuido respecto a 2023, siguen generando un número elevado de bajas de corta duración, de entre 10 y 15 días de media.

Por su parte, las enfermedades circulatorias y cardiovasculares, como la hipertensión, las cardiopatías y los ictus, representan un porcentaje menor (en torno al 5% de los días de baja), pero sus procesos suelen ser más largos, con una duración media superior a los 50 días.

Accidentes laborales: impacto desigual por sectores

El informe también recoge datos sobre los accidentes laborales y las contingencias profesionales, que mantienen una incidencia significativa, especialmente en determinados sectores. Según el barómetro, en 2024 se registraron 47,5 casos por cada 1.000 trabajadores a nivel nacional, aunque la distribución varía mucho dependiendo de la actividad.

En construcción, 96,5 casos por cada 1.000 trabajadores; en el sector industrial, 77,4 casos por cada 1.000; en agricultura, 53,4 casos por cada 1.000; y en el sector servicios, 33,2 casos por cada 1.000.