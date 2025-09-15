Grecia da ejemplo a Sánchez y eleva un 31% los "visados de oro"

El programa de "visado de oro" griego atraviesa un momento de fuerte expansión. Según los últimos datos de la consultora internacional Astons a los que ha tenido acceso Libre Mercado, entre enero y julio de 2025 se ha registrado un incremento del 31,4% en la concesión de estos permisos de residencia vinculados a compromisos directos de inversión. Solamente en julio se aprobaron 932 solicitudes, lo que supone un alza mensual del 5,7%. En total, la cifra acumulada de visados negociados asciende ya a 17.254.

El perfil de los solicitantes refleja un interés creciente en Grecia como destino de inversión. Destaca la presencia recurrente de solicitantes estadounidenses y británicos, así como israelíes y chinos. También en otros países como Turquía se constata un creciente apetito por estos permisos.

Imagen del crecimiento de los visados de oro concedidos en Grecia

El atractivo del programa se explica por varias razones. Por un lado, es uno de los más accesibles de Europa: la inversión mínima exigida arranca en 250.000 euros cuando se destina a reconvertir inmuebles comerciales en viviendas. Por otro, Grecia ha aprobado un marco fiscal altamente competitivo. Los jubilados extranjeros disfrutan de una tasa plana del 7% sobre sus pensiones durante 15 años, mientras que los grandes patrimonios pueden acogerse a un régimen de tributación fija de 100.000 euros anuales sobre rentas obtenidas en el extranjero, con la opción de sumar familiares por 20.000 euros adicionales.

Las buenas condiciones económicas se unen al dinamismo que viene exhibiendo la economía griega bajo el actual gobierno de Kyriakos Mitsotakis. Todo ello, claro está, unido al atractivo del clima mediterráneo y el estilo de vida del país heleno. En suma, una propuesta de valor que cada vez resulta más interesante.

Las comparaciones son odiosas

La comparación con España resulta inevitable. Nuestro país decidió suprimir en 2024 el sistema de Golden Visas, que permitía obtener la residencia a cambio de una inversión inmobiliaria mínima de 500.000 euros. Pese a las críticas de parte del Gobierno, el programa había captado más de 6.000 millones de euros en inversión desde su puesta en marcha en 2013, contribuyendo de forma notable a dinamizar el mercado de la vivienda en las grandes capitales y a atraer capital extranjero que invierte, consume y desarrolla proyectos en nuestro país.

Mientras España opta por cerrar esta vía, Grecia se consolida como uno de los destinos más competitivos de Europa en la captación de inversión foránea ligada a programas de residencia por inversión. El auge de las solicitudes y la buena marcha del mercado inmobiliario refuerzan esa posición, en un contexto internacional donde cada vez más países revisan sus políticas migratorias y fiscales.