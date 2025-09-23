El Gobierno hunde la inversión extranjera: se desploma más de un 60% en un año

La débil situación económica de España, la falta de expectativas en relación con su futuro y los obstáculos que pone el Gobierno de Pedro Sánchez, están provocando una importante caída de la inversión extranjera en un momento en el que, precisamente, en la medida en que se quiere incrementar la productividad global de nuestra economía y los salarios de los españoles, lo que se necesita es que llegue más capital.

En concreto, tal y como demuestran las cifras proporcionadas por el propio Gobierno, en el último año la inversión extranjera directa que ha recibido nuestro país ha sufrido una caída de más del 60%. Del mismo modo, en comparación con el año 2019, antes de la pandemia de coronavirus, este descenso es del 32%.

Cae la inversión extranjera directa

La atracción de inversión extranjera se ha contraído de una manera alarmante en los últimos meses. Según los datos publicados por el Ministerio de Economía, entre enero y junio de 2025 llegaron a nuestro país en forma de inversión extranjera directa unos 8.470.000 millones de euros. En cambio, durante el mismo período del año anterior, nuestro país recibió un total de 21.400 millones de euros en forma de inversión extranjera directa. Por tanto, la contracción de la inversión extranjera directa ha sido de más del 60% en el último año.

Del mismo modo, las estadísticas publicadas por el Ministerio de Economía muestran cómo, en el primer semestre de 2023, España recibió poco más de 12.500 millones de euros de inversión extranjera directa, siendo esta cantidad de 13.900 millones en el mismo período de 2022. Así las cosas, durante el primer semestre de este año la inversión extranjera directa cayó más de un 32% en comparación con el mismo período de 2023. Asimismo, esta contracción es casi del 40% si lo comparamos con los primeros seis meses de 2022.

​ Elaboración propia con datos del Ministerio de Economía

Por otra parte, en primer semestre de 2019 (último período comparable previo a la pandemia), llegaron 12.470 millones de euros de inversión extranjera directa, por lo que la contracción registrada en los primeros seis meses del año 2025 es del 32% con respecto al primer semestre de 2019.

Por lo tanto, vemos que en un momento en el que la economía española necesitaría un incremento cada vez mayor de los niveles de inversión, en el extranjero se confía cada vez menos en nuestro futuro económico. Este es el resultado de una política económica totalmente equivocada, fruto del desconocimiento propio de la izquierda de la teoría económica más elemental, que nos demuestra que la creación de riqueza sólo puede proceder del sector privado.