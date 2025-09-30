Pilar Alegría confunde el SMI con el IMV y deja al Gobierno en evidencia

La ministra de Educación Pilar Alegría ha protagonizado un repetido lapsus en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que se ha celebrado este martes. Durante una de sus intervenciones, la ministra ha confundido hasta tres veces el Salario Mínimo Interprofesional con el Ingreso Mínimo Vital, al asegurar que los inmigrantes han de tener una residencia legal en España de al menos un año, o al decir que el 83% de las personas que reciben el SMI son españolas, datos que corresponden no con el SMI sino con el IMV.

Todo esto viene a raíz de la nueva política en torno a la inmigración que ha planteado el Partido Popular, que limitaría el cobro del IMV a aquellos inmigrantes que cuenten con permiso legal de residencia y hayan cotizado previamente. Una política contra la que el Gobierno de Pedro Sánchez se ha revuelto y ha calificado de "xenófoba".

Según los propios datos que ha emitido el Gobierno, el 83% de los perceptores del IMV serían españoles, mientras que el restante 17% serían inmigrantes. Esto contrasta con el porcentaje que representan los inmigrantes en el total de la población española, que es del 14,1% (según el INE). Es decir, los inmigrantes estarían ligeramente sobrerrepresentados en el cobro del Ingreso Mínimo Vital.