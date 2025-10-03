El modelo opuesto a Yolanda Díaz: Grecia propone una jornada voluntaria de 13 horas

Mientras que en España, a pesar del rechazo del sector empresarial, la ministra de Trabajo sigue empeñada en reducir el número de horas trabajadas cada semana e imponer un nuevo y estricto registro horario, en Grecia se propone dar la opción a trabajadores y empresarios de optar a una jornada de más horas sujeta a una importante bonificación.

Así las cosas, el Gobierno del primer ministro griego, Kyriakos Mitsotakis, pretende someter a votación a finales del mes de octubre el proyecto de ley que permite que las empresas soliciten a los empleados trabajar durante 13 horas al día, una ampliación de la jornada laboral que iría acompañada por una bonificación del 40% por hora extra trabajada. De esta forma, el empresario que quisiera poner en marcha esta jornada laboral debería llegar a un acuerdo con los trabajadores.

Desde el Ejecutivo griego insisten en que esta jornada laboral tendría un carácter voluntario y en que el empleador no podrá obligar a sus trabajadores a adoptarla. Asimismo, aseguran que, pese a la puesta en marcha de esta iniciativa, se mantendrá en las 150 horas extra anuales el límite máximo de horas extra que se pueden trabajar en el país cada año. Sin embargo, los sindicatos ya han empezado a movilizar a parte de la sociedad, convocando huelgas en distintas ciudades de Grecia.

En concreto, este miércoles se sucedieron las movilizaciones en la capital griega, Atenas, y otras grandes urbes, como Salónica o Patras, contra la instauración de esta jornada laboral. Sólo en Atenas, según los datos de la policía griega, se manifestaron unas 10.000 personas.

En cualquier caso, no es la primera ocasión en la que el Gobierno griego ha implementado reformas para dinamizar el mercado laboral. De hecho, en julio de 2024 entró en vigor la reforma que permitía trabajar seis días a la semana. De este modo, se daba la opción a los empresarios pedir a los trabajadores ampliar su jornada laboral hasta en ocho horas a la semana, hasta las 48, con una bonificación del 20% o la opción de acceder a más días libres.