Yolanda Díaz, ninguneada por su gobierno, tiene una idea: el gran hermano al trabajador

Yolanda Díaz cree que los empresarios se aprovechan de sus trabajadores al no pagarles las horas extra como corresponde. Por lo que está dispuesta a aprobar un Real Decreto por tramitación urgente para que ni siquiera se tenga que votar en la Cámara Baja. La ministra y vicepresidenta segunda, quiere que se modifique la forma de fichar en las empresas.

Desde 2019 todas las empresas y los autónomos con trabajadores a su cargo deben realizar el registro de la jornada laboral. La novedad estará en cómo hacerlo ya que Díaz quiere que sea digital y en tiempo real, para que la Inspección de Trabajo y la Seguridad Social puedan conocer al instante si el trabajador ha fichado, está descansando o ha cumplido con su jornada.