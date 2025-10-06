Menú
Yolanda Díaz, ninguneada por su gobierno, tiene una idea: el gran hermano al trabajador

Carlos Cuesta analiza con Beatriz García la nueva propuesta de Yolanda Díaz sobre los fichajes en el trabajo.

Yolanda Díaz cree que los empresarios se aprovechan de sus trabajadores al no pagarles las horas extra como corresponde. Por lo que está dispuesta a aprobar un Real Decreto por tramitación urgente para que ni siquiera se tenga que votar en la Cámara Baja. La ministra y vicepresidenta segunda, quiere que se modifique la forma de fichar en las empresas.

Desde 2019 todas las empresas y los autónomos con trabajadores a su cargo deben realizar el registro de la jornada laboral. La novedad estará en cómo hacerlo ya que Díaz quiere que sea digital y en tiempo real, para que la Inspección de Trabajo y la Seguridad Social puedan conocer al instante si el trabajador ha fichado, está descansando o ha cumplido con su jornada.

