Una pasarela para acceder a una playa, galardonada como el mejor proyecto con fondos UE

El municipio granadino de Torrenueva Costa está de suerte ya que este viernes ha recibido el premio Estrella de Oro en el III concurso de proyectos #EuropaSeSiente, que le ha sido concedido gracias a su proyecto de pasarela colgante en la playa, acreditándolo así como el mejor proyecto financiado con fondos europeos de 2025.

Dicho proyecto, que también ha sido premiado como el mejor en la categoría #EuropaSeSienteConectada, consiste en la construcción de "una infraestructura singular para mejorar el acceso a la Playa de la Joya", en el mencionado municipio de Torrenueva.

Según se recoge en el comunicado emitido por el Ministerio de Hacienda, esta pasarela es la primera de este tipo sobre el mar Mediterráneo en España, financiada con el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER). "No sólo ofrece un paso seguro a través de acantilados, sino que también ha impulsado la competitividad del destino, fomentando el turismo de naturaleza y ofreciendo una experiencia única a los visitantes", se expresa en el comunicado.

Tal y como se explica en "El Faro Motril", esta pasarela mide unos 60 metros de largo y se eleva 35 metros sobre el mar, donde en cada recorrido puede haber un máximo de 15 personas. Un proyecto que fue inaugurado hace ya más de tres años, concretamente el 27 de mayo de 2022, de manera que resulta algo extraño que el premio sea concedido por dicha pasarela.

El puente colgante permite unir la zona urbana de Torrenueva Costa desde el Mirador del Peñón de Jolúcar con el sendero PR A-420 que conecta con el nuevo Mirador el Hondurón y la Playa de La Joya.

La pasarela en cuestión fue financiada por los fondos FEADER de la Unión Europea en un 75%, con fondos de la Junta de Andalucía en un 17,5% y con fondos de la Administración General del Estado en un 7,5%. De acuerdo con los datos ofrecidos por el Ministerio de Hacienda, la inversión total para la construcción de esta obra ha sido de 210.000 euros, de los cuales 157.500 euros provienen de los mencionados fondos FEADER de la Unión Europea.

Lo más llamativo de todo esto es que sea justamente un proyecto que consiste en la construcción de una pasarela colgante para acceder a una playa en un pueblo de poco más de 3.100 habitantes el galardonado con el premio al mejor proyecto financiado con fondos europeos. No por el hecho de que sea una mala idea este proyecto, nada más lejos de la realidad, sino porque da a entender que no ha habido ningún otro proyecto más importante que este.

Desde hace años se nos ha insistido en la idea de que los fondos europeos asignados a España eran una enorme oportunidad para modernizar nuestro tejido productivo, para mejorar nuestras infraestructuras y para poder transformar nuestra economía. Sin embargo, y a tenor de galardones como el que acabamos de contar en este artículo, vemos que en la práctica realmente no ha sido así y que España ha perdido una gran oportunidad para invertir todo ese dinero en proyectos verdaderamente relevantes.