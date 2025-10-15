Largas colas en la calle y un aluvión de solicitudes por los viajes del Imserso

El pasado 6 de octubre arrancó la comercialización de los viajes del Imserso en algunas de las comunidades españolas: concretamente, en Asturias, Cataluña, Castilla La Mancha, Comunidad Valenciana, Ceuta, Islas Baleares, Islas Canarias, La Rioja, Navarra y País Vasco. En el resto de regiones se han podido comercializar estos viajes desde el pasado 8 de octubre. En este contexto, desde el Ministerio explican que de las 879.213 plazas que se ofertaban este año, el 50% se han destinado al turismo de costa peninsular, casi el 26% se han destinado para el turismo de costa insular y el 24% de las plazas se han dedicado al "turismo de escapada".

En este sentido, el Gobierno destaca que, entre las grandes novedades de este año para los viajes del Imserso, encontramos la oferta de más de 7.400 plazas que tendrán un coste de 50 euros cada una para las personas con pensiones más bajas, independientemente del destino. Del mismo modo, este año también se han reservado algunas plazas para viajar con las mascotas.

Destinos agotados en Galicia

No obstante, dado el exceso de solicitudes, muchas de las plazas ya se han agotado. De hecho, en algunos lugares no ha hecho falta más que pocos minutos para que las plazas disponibles se agotaran. Ejemplo de ello es Galicia, donde desde primera hora de la mañana del pasado día 9 se pudieron ver largas colas de jubilados a las puertas de las agencias de viaje.

Desde la agencia de viajes Nautalia Viajes confirman a Libertad Digital esta información y destacan que, en su caso, consiguieron unas 350 plazas. A este respecto, explican que en su agencia de viajes agotaron todas las plazas que ofertaban, para todos los destino. De este modo, detallan que el aluvión de solicitudes fue de tal magnitud que en su agencia se agotaron las plazas disponibles en unos 25 minutos.

El Imserso vive su 'día grande' con largas colas y destinos agotados pic.twitter.com/BvBbPjpiNa — Libertad Digital (@libertaddigital) October 10, 2025

Según las agencias de comunicación, esta situación ha provocado la frustración de muchos jubilados que no han conseguido reservar un viaje para el próximo año. En este sentido, algunos jubilados gallegos se quejaban de que su región siempre es la última en la que se abre la comercialización de estos viaje.

En cualquier caso, desde Halcón Viajes explican en declaraciones a Libertad Digital que el problema al que se enfrentan las agencias de viajes al gestionar los del Imserso es, sobre todo, un problema de escasez, sobre todo porque las gestiones que realizan no afectan sólo a una serie de destinos concretos, sino también a las fechas en las que los jubilados desean viajar. En concreto, detallan que deben gestionar algo mes de 900 mil plazas disponibles entre un total de 4 millones de jubilados inscritos. Por ello, el problema que se ha vivido en Galicia lo sufren, de una u otra forma, los jubilados de todo el país.

En este sentido, desde esta compañía explican que, ante esta situación, los operadores del sector y las asociaciones de usuarios del Imserso han solicitado al Gobierno que reforme el sistema, algo que, dicen, por ahora parece haber sido atendido por las autoridades tras haber establecido recargos para los segundos y terceros viajes, entre otras medidas. Asimismo, desde la empresa se felicitan de otras iniciativas, como la tarifa plana de 50 euros, porque les ayuda a mantener la actividad durante la temporada baja.

Coste para el contribuyente

Naturalmente, los viajes del Imserso suponen un gasto adicional para el Gobierno que es financiado por los contribuyentes. En concreto, tal y como detallan desde el Ejecutivo, la adjudicación de la temporada 2025-2026 tuvo un valor de cerca de 60 millones de euros, dividiendo las dotaciones en tres lotes: un primer lote de 440.284 plazas de costa peninsular, dotado con 26.054.497 euros; un segundo lote de costa insular con 228.142 plazas, que cuenta con una asignación de 19.888.095 euros; un tercer lote de 210.787 plazas destinadas a escapadas y viajes de procedencia europea, que fue dotado con 12.714.465 euros. De hecho, según expuso la ministra Pilar Alegría el pasado mes de abril, entre 2025 y 2028, el Gobierno destinar 970 millones de euros para financiar los viajes del Imserso.