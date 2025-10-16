Dos legislaturas de precariedad, pobreza y disparates dialécticos: el estrambótico balance de la gestión de Yolanda Díaz

Aunque desde el Gobierno insistan en vendernos que la economía española "va como un cohete", lo cierto es que la población española no está viendo reflejada en su día a día esa supuesta mejoría. No es de extrañar que, teniendo a Yolanda Díaz al frente del ministerio del Trabajo, la tasa de paro, que según el INE alcanzó el 10,3% en el segundo trimestre del año, sea la mayor de toda la UE y la OCDE. Y eso siempre que nos creamos los datos oficiales sobre empleo, que están claramente maquillados, puesto que hay casi 1 millón de personas que no trabajan en nuestro país y que, en cambio, no se contabilizan

La Reforma Laboral, que nos vende la ministra como uno de sus grandes hitos, no ha supuesto ningún éxito. Así lo demuestran los análisis que publican desde el sindicato USO. En realidad, el mercado de trabajo es hoy más precario que antes de esta Reforma. Tal y como hemos recogido en Libre Mercado, el número de pluriempleados ronda las 700.000 personas. Además, una cantidad importante de contratos no llega al mes de duración.

¿Por qué creen que se ha producido esto? Es muy sencillo: porque en nuestro país lo único que hace el Gobierno es poner obstáculos para la producción y la contratación. Así, las cotizaciones siguen subiendo y los costes laborales no dejan de aumentar. Además, quieren subir aún más la cuota de autónomos y el Salario Mínimo está ya en los 1.184 euros en 14 pagas, habiendo acumulado un incremento del 54% desde 2018. Y, sin embargo, nuestra ministra de Trabajo prepara dos nuevas medidas que no hacen más que ahondar en esta dinámica: el registro horario y la reducción de la jornada.

Pero no nos engañemos. El objetivo de la ministra de Trabajo es, precisamente, que no trabajemos. Recordemos aquella ocasión en la que en la Feria del Libro de Madrid salió posando con un libro titulado La abolición del trabajo. ¿Cómo pretende la ministra que la gente viva mejor si no trabaja? No vivimos en un mundo ideal donde no haga falta trabajar. Pero ellos siguen empeñados en perseguir la utopía marxista donde "puedo cazar por la mañana, pescar por la tarde, criar ganado por la noche, criticar después de cenar, tal como me plazca".