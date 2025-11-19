La trampa de Hacienda a las CCAA: cederá impuestos pero castigará a quien los baje

Tras meses de retraso, el pasado lunes tuvo lugar la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) entre el Ministerio de Hacienda y los consejeros autonómicos del ramo. Un año más, la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, presumió de regar a las CCAA con "los mayores recursos de su historia" para 2026.

En otro orden de cosas, y todavía con los Presupuestos de 2026 sin aprobar, la ministra de Hacienda trasladó a las CCAA su intención de presentar la reforma integral del modelo de financiación autonómica en los próximos dos meses.

Según Hacienda, su departamento ya tendría "diseñadas las líneas maestras del modelo" que propondrá tanto al CPFF como a las Cortes Generales. Algunos elementos a destacar de su plan serán "la reducción de la diferencia en financiación por habitante ajustado o una reformulación del sistema de entregas a cuenta" apuntan.

Teniendo en cuenta que los diferentes gobiernos llevan más de una década para ejecutar una reforma de este calado, la rapidez con la que Montero pretende tener listo el diseño de su propuesta de reforma resulta llamativa. Según sus cálculos, su aprobación podría llevarse a cabo "antes de que acabe la legislatura".

Cesión de impuestos... y castigo

"Es muy poco creíble. Estoy convencida de que no van a tener nada para el primer trimestre del año. Lo que están haciendo ahora es fingir que están elaborando los Presupuestos, mientras que de lo único que se están ocupando es de negociar con Cataluña. Ayer nos tomaron el pelo y así se lo trasladé a la ministra" asegura la consejera de Hacienda de la Comunidad de Madrid, Rocío Albert, a Libre Mercado.

Albert señala que "la mayoría de la información que nos trasladó la ministra era contradictoria". Y es que, Hacienda ha prometido "aumentar la capacidad normativa de las CCAA" y conceder a las regiones "una mayor autonomía" de cara al futuro. Para ello, "se propondrá un nuevo modelo en red del sistema tributario. Lo que implicará que los gobiernos autonómicos puedan asumir mayor competencia en la gestión de los tributos".

Preguntada por este asunto, María Jesús Montero reconoció que los tributos en los que estaría dispuesta a "incrementar el porcentaje de cesión" para las CCAA serían "IRPF, IVA o Impuestos Especiales".

Esta decisión podría interpretarse como un regalo directo a Cataluña del que también se beneficiarían regiones como Madrid. Sin embargo, la socialista señaló que "soy partidaria de que se contemplen desincentivos" a las regiones que bajen impuestos y generen "dumping fiscal". Así, estamos ante una contradicción porque, mientras se promete un aumento de las competencias regionales en materia de impuestos, se amenaza a las regiones que ya utilizan esa capacidad normativa para aliviar a sus contribuyentes, por ejemplo, a través del IRPF, como la Comunidad de Madrid.

"Ha sido una contradicción total. Habla de singularidad y de multilateralidad, de universalidad y de singularidad, de autonomía y de castigos por bajar impuestos. Todo no puede ser" señala Rocío Albert.

Para Hacienda, todo serán beneficios con esta reforma de la que no dio detalles concretos. "Ese futuro modelo será aplicable a todas las regiones sin excepción, sin que esto impida tener en cuenta las singularidades de cada territorio. La solidaridad interterritorial será otro aspecto clave, el cual estará basado en criterios objetivos. Se caracterizará además por una mejora sustancial de los recursos de todas las autonomías" explicaron.

Más de 170.000 millones para las CCAA

Según informó la ministra de Hacienda el lunes, las autonomías contarán al año que viene con 157.731 millones de euros en entregas a cuenta, un 7% más que en 2025. "Dicha cifra es superior a la que se comunicó en julio porque se ha procedido a su revisión" asegura Hacienda. Si a la cifra de entregas a cuenta se le suma la previsión de liquidación para 2024, también "se bate un nuevo récord" añaden. Cabe recordar que esta liquidación se hace siempre dos años después, mientras que las entregas a cuenta son pagos anticipados. Por tanto, en total, los recursos del sistema de financiación que recibirán las regiones en 2026 serán de 170.300 millones de euros, una cifra que es un 7,7% superior a la que percibieron para este 2025.

"Nunca antes el Estado había puesto unos importes como estos a disposición de estos territorios" aplaudió Montero en la rueda de prensa posterior a la reunión. "Esto no es algo regalado ni que caiga del cielo. Se debe a la fortaleza que sigue demostrando la economía española" aseguró.

Un déficit del 0,1%

Entre la poca información concreta que recibieron las regiones está que el Gobierno les exigirá un déficit en el 0,1% hasta 2028. Esta senda se encontró con el voto en contra de los consejeros del PP, aunque salió adelante porque solo necesitaba el voto de una región.

"No entiendo el rechazo porque es bueno para ellos y es malo para mí, porque yo me quito capacidad de gasto. Si votan que no (en el Congreso), están votando en contra de sus intereses e impidiendo que reciban los más de 5.000 millones de euros de margen en sus territorios" señaló. Sin embargo, cabe recordar que el aumento del déficit fomenta el endeudamiento. En este sentido, la consejera madrileña ha lamentado que "hemos tenido que hacer nuestros Presupuestos a ciegas porque no nos daba la cifra. Ahora, ese 0,1% llega tarde".