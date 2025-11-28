Bélgica endurece las bajas y elimina el paro 'eterno' ante el colapso del Estado de Bienestar

El Estado de Bienestar en Europa ya ha comenzado a mostrar síntomas de debilitamiento. Por ello, los gobiernos de los países miembros de la Unión tendrán que hacer frente a la realidad de sus economías cuando los problemas derivados de las ineficiencias de este sistema no puedan solucionarse con nuevos parches. En el caso del Gobierno de España, por el momento la tendencia es la contraria, pues aún se felicitan públicamente de que cada vez más personas cobren el IMV.

¿Qué es el IMV? El Ingreso Mínimo Vital es una prestación no contributiva de la Seguridad Social con la que se pretende asegurar un nivel mínimo de ingresos a modo de renta básica. Fue aprobada por el Gobierno de Pedro Sánchez, en coalición con Podemos, en Consejo de Ministros el 29 de mayo de 2020 en el contexto de la pandemia de coronavirus. De este modo, pueden percibir esta ayudas las personas de entre 23 y 65 años —o desde los 18 años en caso de que el solicitante tenga menores a su cargo que hayan residido legalmente en España durante al menos un año– en función de su nivel de ingresos y el patrimonio, así como del número de personas de la unidad de convivencia. Lo cierto es que la actitud del Gobierno de Pedro Sánchez en relación con la concesión del Ingreso Mínimo Vital a las familias españolas ha suscitado numerosas críticas, puesto que el número de beneficiarios se incrementa paulatinamente. A este respecto, distintos informes demuestran que las prestaciones sociales hunden a sus beneficiarios en una trampa de pobreza y desincentivan la incorporación de sus beneficiarios al mercado de trabajo. Además, en lugar de aceptar que esto demuestra la precarización de la sociedad española, el Ejecutivo se ha felicitado en distintas ocasiones de que la cantidad de personas que dependen de esta prestación. Leer más

Sin embargo, el Ejecutivo belga ha decidido poner en marcha una serie de reformas que, en última instancia, tienen el objetivo de poner freno al desmoronamiento del Estado de Bienestar. De este modo, el gobierno belga endurecerá la política de prestaciones por desempleo para acabar con el paro de larga duración.

De hecho, de acuerdo con lo publicado por la Oficina Nacional de Empleo, el Gobierno ya ha comenzado a enviar las cartas a los afectados en diferentes oleadas. Concretamente, "las primeras personas afectadas recibieron sus cartas en septiembre y octubre", y posteriormente se puso en marcha una tercera fase de envíos desde el pasado 11 de noviembre por correo electrónico y por correo postal a partir del 12 de noviembre de 2025. Del mismo modo, el organismo detalla que en el año 2026 se producirán otras tres oleadas de envíos.

Reformas del Gobierno belga

Como detallaba a principios del mes de octubre el diario The Brussels Times, "el Gobierno Federal de Bélgica está preparando una de sus reformas de bienestar más importantes en décadas, con el objetivo de frenar lo que considera un gasto insostenible en prestaciones por desempleo y enfermedad". En este sentido, este medio subrayaba que "a partir del año que viene ya no será posible recibir prestaciones por desempleo de forma indefinida, mientras que las personas con baja prolongada por enfermedad se enfrentarán a controles médicos más estrictos para demostrar que no pueden trabajar".

De hecho, este mismo medio informó el pasado 7 de octubre de que el Parlamento belga había decidido programar una audiencia con la aseguradora de salud federal Riziv/Inami tras haber detectado que un gran número de personas con enfermedades crónicas fueron declaradas incorrectamente como personas incapacitadas permanentemente hasta la edad de jubilación.

Así, la guía de la Federación de Centros Públicos de Bienestar Social de Valonia (CPAS) para ayudar a las personas que perderán estas prestaciones por desempleo detalla que las prestaciones por desempleo finalizarán en enero de 2026 para las personas que llevan 20 años desempleadas. Del mismo modo, el documento establece que "para las personas que llevan entre 20 y ocho años desempleadas y que acaban de recibir su carta en octubre, sus prestaciones finalizarán en marzo".

Con ello, el gobierno belga pretende incentivar la incorporación de más personas al mercado de trabajo y, de este modo, reducir la carga que suponen estas prestaciones sobre el gasto público. Por este motivo, también se va a endurecer la normativa relacionada con las bajas médicas, pues se va a exigir a los médicos que llevan a cabo un mayor control sobre los permisos de incapacidad. Además, las aseguradoras de salud también deberán reforzar sus controles.

Problemas de la economía belga

Lo cierto es que la economía belga padece serios problemas de fondo. Por ello, el Gobierno necesita reformar el sistema de prestaciones sociales para evitar el colapso de su Estado de Bienestar. Así lo explicó, de hecho, el primer ministro belga, Bart De Wever, en una conferencia en la Universidad de Gante, donde aseveró que "sin cambios en las políticas, el estado de bienestar se derrumbará, no durante mi vida, sino durante la de ustedes".

Así las cosas, The Brussels Times explica que "en los últimos años, el endurecimiento de las normas sobre desempleo ha obligado a algunos belgas a cambiar el subsidio de desempleo por el subsidio de enfermedad para mantener sus ingresos", detallando que en estos momentos hay 526.000 personas con baja por enfermedad de larga duración –de una población total de más de 11,7 millones de personas, según los datos ofrecidos por Worldometer–, lo que supone un coste de 9.000 millones de euros al año para el Estado. De hecho, este medio asegura que en 2035 este número superará las 600.000 personas. Esto es importante porque, según Trading Economics, la deuda sobre PIB se mantuvo en el 103,9% en 2024, siendo el déficit presupuestario del 4,5% a finales del año.

Por otra parte, el mercado de trabajo belga también padece de lastres importantes que afectan al conjunto de la economía del país. Así, Bélgica tiene la mayor proporción de trabajadores con enfermedad de larga duración del continente. Además, la ciudad de Bruselas registra una de las tasas de empleo de larga duración más altas del norte de Europa, lo cual está relacionado con que, hasta ahora, las personas que buscaban empleo podían recibir prestaciones por desempleo sin límite de tiempo.