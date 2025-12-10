A Ortuzar, expresidente del PNV, le atropellan las puertas giratorias

Qué mala es la hemeroteca para algunos políticos. Y es que en muchas ocasiones son presos de sus palabras. Andoni Ortuzar, mientras ejerció la política fue crítico con la recolocación en puestos de responsabilidad en grandes empresas privadas de aquellos representantes políticos que acababan de dejar sus puestos en partidos e instituciones públicas o gobiernos.

Ahora, sin embargo, una gran multinacional, Telefónica, acaba de anunciar que ficha a Andoni Ortuzar, expresidente del PNV, para el consejo de administración de Movistar+, la filial audiovisual de Telefónica.

Este fichaje supone la entrada del exlíder nacionalista en la órbita de una de las mayores telecos del país, justo después de dejar la presidencia de su partido el pasado marzo. Curiosamente, poco antes, en verano de 2024, había recibido la noticia de que otro gigante español, Iberdrola, decidía fichar a su hija Garazi Ortuzar como técnica de campañas. Sus galones para el cargo, un grado en periodismo, Máster en EAE Business School y ser influencer.

La ironía de esta incorporación no pasa desapercibida. Durante su etapa en política, Ortuzar no tuvo reparos en censurar el fenómeno del trasvase de políticos a grandes empresas reguladas o contratistas del Estado. De hecho, en el seno de su propio partido, llegó a argumentar que las "puertas giratorias" funcionaban en el PNV, pero supuestamente de forma "correcta", sugiriendo en el PNV primero se adquiría una categoría profesional y luego se entraba en política y no al revés.

Este movimiento, sin embargo, lo sitúa ahora directamente en un puesto de alta remuneración y gran influencia, alimentando las críticas sobre la doble moral de la clase política.

La incorporación de Ortuzar, licenciado en Ciencias de la Información y con una trayectoria que abarca desde el periodismo y la dirección de EiTB (la radio televisión pública vasca) hasta altos cargos ejecutivos en el PNV, se justifica, según las fuentes, por la necesidad de "reforzar la interlocución pública, la relación institucional y la lectura estratégica del entorno regulatorio audiovisual". Una descripción que, en el argot político-empresarial, suele traducirse como un 'lobby' de alto nivel.

Un Consejo bajo el Eje PNV-Criteria-Telefónica

Ortuzar no llega solo. Junto a él se incorpora Marcos Contreras, quien ya ejerce como vocal independiente en CriteriaCaixa, el máximo órgano de decisión de La Caixa que posee casi un 10% del grupo Telefónica. Contreras, con una extensa carrera en el sector financiero y en consejos de administración como Banca Cívica o Deóleo, añade una clara habilidad financiera e institucional a un consejo que, según las fuentes, busca "ampliar su capacidad de análisis, anticipación y toma de decisiones".

Este doble fichaje se inscribe en una profunda renovación del consejo de Telefónica Audiovisual Digital (Movistar+) desde la llegada de Marc Murtra a la presidencia de la teleco a principios de 2025. El baile de sillas ha incluido nombramientos recientes como el de Daniel Clivillé, con quien Murtra ha compartido consejos en varias empresas (como Karibou y Crea Inversión), y el nombramiento de Javier de Paz como presidente, sustituyendo a Sergio Oslé.

En el contexto de estos movimientos acelerados, la incorporación de un exlíder político del peso de Andoni Ortuzar a una empresa con fuerte dependencia regulatoria como Telefónica, y con vínculos con uno de sus principales accionistas (CriteriaCaixa), subraya el persistente y, al parecer, inevitable trasvase de poder entre las élites políticas y las cúpulas empresariales españolas, dejando en el olvido las críticas a las "puertas giratorias" que él mismo encarnó.