Pedro Sánchez hace colapsar matemáticamente a la Seguridad Social

Como ya hemos explicado en diversas ocasiones, Sánchez lleva a la quiebra a la Seguridad Social, la empuja a ella con sus políticas populistas, donde no mira por la permanencia del sistema, sino que sólo quiere que aguante el tiempo exacto que él ocupe la cabecera del banco azul. No dice la verdad sobre el sistema de pensiones y con sus propuestas empuja al sistema a la quiebra, siendo los perjudicados el conjunto de españoles.

Así, como bien sabemos, Sánchez ha endeudado de manera exponencial a la economía española durante sus siete años y medio de gobierno, endeudamiento que prosigue de manera exponencial en valores absolutos, sólo mitigado porcentualmente sobre el PIB por el crecimiento del PIB nominal debido, principalmente, a la inflación y a la revisión extraordinaria e inédita en su alcance llevada a cabo por el INE para 2021 (35.000 millones de incremento en la revisión realizada ese año, con efecto arrastre hasta la actualidad).

Dentro del endeudamiento, especialmente preocupante es la senda que ha adoptado el endeudamiento de la Seguridad Social. Sánchez presume de que con él se ha incrementado la aportación a la hucha de las pensiones, pero la realidad es bien distinta. Para empezar, el fondo de reserva, conocido como "la hucha de las pensiones", fue creado por Aznar, tras sanear la Seguridad Social que los socialistas habían dejado quebrada. Recordemos que Felipe González dejó a la Seguridad Social con un desequilibrio de 600.000 millones de pesetas (pesetas de 1996) y que el Gobierno de Aznar tuvo que pedir un préstamo a la banca para poder pagar a los pensionistas la paga extraordinaria de diciembre de 1996.

Pues bien, cuando Aznar creó ese fondo lo hizo con los excedentes que el superávit de las cuentas de la Seguridad Social aportaba, de manera que cada año iba ampliándose el mismo, hasta llegar a sumar más de 14.000 millones de euros al finalizar su mandato (euros corrientes de 2004, que, en términos constantes, equivale a una cantidad muy superior en euros de 2025). Eso era un verdadero ahorro, porque venía de un excedente. Sin embargo, el ahorro vendido por Sánchez no es tal, pues la Seguridad Social es deficitaria, sólo equilibrada por las transferencias que la Administración General del Estado le realiza desde los Presupuestos Generales del Estado, porque los ingresos por cotizaciones no cubren el gasto en prestaciones.

Así, según los últimos presupuestos aprobados, los de 2023 -pues estamos en prórroga presupuestaria en 2024, 2025 y veremos si se aprueban para 2026, cosa difícil, pues la senda de estabilidad ya ha sido rechazada en dos ocasiones, dentro del clima de ingobernabilidad que existe debido a la insuficiente mayoría parlamentaria de Sánchez- la Seguridad Social cuenta con un gasto no financiero de casi 216.000 millones de euros, donde la mayor parte va a pensiones contributivas, que puede alcanzar los 190.000 millones de euros (simplemente, la nómina mensual de la parte contributiva está en más de 13.000 millones).

Mientras tanto, los ingresos son claramente insuficientes: las cotizaciones no cubren el gasto en pensiones contributivas, pues la estimación de unos 167.000 millones de euros para 2025 lo hace insuficiente. Sólo se completa con los casi 40.000 millones de transferencias previstas desde la AGE, más la cuota de solidaridad que irá al fondo de reserva. Sin esa transferencia desde la AGE, el déficit de la Seguridad Social sería mucho mayor.

¿Esto qué quiere decir? Que la AGE asume esos 2,5 puntos de déficit sobre el PIB, pasando a ser mayor déficit de la AGE y menor déficit de la Seguridad Social. Desde el punto de vista del déficit del Reino de España es neutro, porque se cambia de administración el déficit, pero sigue siendo el mismo. Ahora, eso maquilla el déficit de la Seguridad Social. Sin ello, su déficit sería de esa cuantía superior. Por otra parte, si aun así no equilibra su balance, la Seguridad Social recibirá un préstamo de la AGE, aparte de su incremento de endeudamiento en 2025, que no deja de emitirlo el Tesoro.

Además, la aportación al fondo de reserva de estos años viene cubierta por la cuota de solidaridad, que no devenga derechos y que, por tanto, se convierte en un auténtico impuesto. En 2025, las aportaciones de 3.970,1 millones (más 319,1 millones de rendimientos del fondo) elevarán el fondo a 14.060 millones de euros en euros corrientes en la llamada hucha de las pensiones, pero si cuando se creó con Aznar era ahorro real, porque la Seguridad Social se encontraba en superávit, ahora es falso, pues el ahorro se debe a un artificio contable. Ahora, esa hucha es una hucha desfondada, rellenada gracias a préstamos, no a verdadero ahorro.

Y esa deuda, Sánchez la eleva en alrededor de 85.000 millones de euros desde que gobierna. Los datos del último mes disponible no hacen sino confirmar este desfondamiento: así, pasamos de una deuda de la Seguridad Social de 41.194 millones en 2018 a otra de 126.173 millones en el último dato publicado, octubre de 2025.

Por tanto, una vez más, Sánchez no dice la verdad: él no garantiza las pensiones, sino que las pone en riesgo. El sistema público de pensiones necesita ser reformado. No es cuestión de ideologías sino de matemáticas actuariales. Cada vez tenemos más pensionistas y esos pensionistas cobran una pensión más elevada que las que se cobraban antes, y lo hacen durante más tiempo. C

uando se puso en marcha en España el sistema de reparto, la esperanza de vida al nacer no era mucho más alta de 65 años en los varones, que entonces eran el grueso de la población activa. Ahora, sin embargo, gracias a Dios, la esperanza de vida se encuentra por encima de los ochenta años en ambos sexos (80,52 en el caso de los hombres y 85,89 en el caso de las mujeres, según nos muestra el INE). Este factor, sin duda, eleva el número de años que se percibirá una pensión, que supone, por tanto, un incremento del coste del sistema.

Por otra parte, la tasa de sustitución o de reemplazo de las pensiones en España -esto es, el porcentaje de pensión que se percibe respecto al último salario- no ha dejado de crecer y es la más elevada de Europa, con un 78,7%, según datos de la Comisión Europea, muy por encima de la media de la UE (46,3%) y de la eurozona (49,9%). Esto eleva también el coste del sistema público de pensiones, al ser mayores las pensiones que entran al sistema que las que salen.

El impacto será especialmente importante cuando se jubile el grueso de las cohortes del baby boom, período que tuvo lugar entre 1952 y 1977, pero encontrándose esas cohortes más numerosas en crecimiento de natalidad anual entre 1957 y 1967, que ya están empezando a jubilarse. Son muchas personas que, por un lado, accederán a una pensión, que, por otra parte, dejarán de cotizar como activos y, por último, percibirán, en términos generales, una pensión mayor que la media actual, con lo que dicha media se elevará y, con ello, el coste del sistema.

Adicionalmente, además de producirse esa salida de la población activa de todas esas personas, no se reemplazará con una entrada similar en el mercado de trabajo de las nuevas generaciones, pues los nacimientos de estas nuevas cohortes fueron ya muy escasos, de manera que la relación entre activos cotizantes y pensionistas caerá de manera importante.

Por eso, si nada se hace, el sistema colapsa matemáticamente, y eso es lo que hay que evitar. Hay que tomar medidas para solucionar el problema y garantizar su sostenibilidad.

Sin embargo, en lugar de abordar el tema afrontando el problema de cara, en toda su magnitud, la reforma Sánchez-Escrivá incrementa el gasto, sube cotizaciones y hace inviable el sistema, de manera que todavía nos endeudará más, tras confiscarnos más recursos vía el comentado incremento de cotizaciones. Es la política de Sánchez, basada en el gasto, la deuda y los impuestos altos, que llena con dinero procedente de endeudamiento una hucha agujereada, desfondada, que cada vez agrieta más con su política económica, que con su apuesta por el incremento de cotizaciones, asfixiará más a los agentes económicos y debilitará más el saldo de la Seguridad Social. Un gran error.

En cualquier caso, les deseo a todos los lectores una muy feliz Navidad junto a sus seres queridos, al recordar que hace más de dos mil años nació un niño que vino a salvarnos.