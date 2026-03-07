Un carpintero factura 800 euros en una sola jornada de trabajo en España

Un carpintero autónomo que trabaja bajo la marca de Carpintería Jaimez, situada en Rubí (Barcelona), ha compartido en la red social de Instagram el balance económico de una jornada laboral alcanzando la cuota de 800 euros brutos en una factura. A través de un vídeo en su cuenta profesional en la que comparte avances en la empresa y trabajos que se van realizando ha detallado la diferencia entre los ingresos totales y los gastos de materiales empleados.

Beneficio menos costes

El profesional de la carpintería especializado en instalación de puertas, muebles y suelos de madera ha desglosado la cifra de una jornada de trabajo de 800 euros brutos. Del importe total restó 250 euros brutos de materiales destinados a la instalación que consistía en dos puertas abatibles y una corredera, forrando además de marcos batientes y tapetas; el resultado bruto quedó en 550 euros brutos. Del beneficio total queda aún por reducir los costes asociados al trabajador por cuenta propia y gastos fijos de cuota de autónomos, además de IRPF y obligaciones fiscales.

En el apartado de comentarios del vídeo, el profesional de la madera exponía las siguientes preguntas a los internautas: '¿Qué os parece lo que gana un carpintero en un día? ¿Sabéis cuánto se tiene que pagar luego?'. Esta pregunta va dirigida a un público que desconoce la carga tributaria que tiene que asumir el sector de los autónomos y que incluye IVA, IRPF, cuota de la Seguridad Social y demás deberes tributarios.

Para poder actuar de forma legal en España, tienen que registrarse en la Agencia Tributaria y en la Seguridad Social. Esto les posibilita pagar cotizaciones por enfermedad, jubilación y otros servicios. La cuota abarca prestaciones como incapacidad temporal, jubilación, cese de actividad y asistencia médica, y no depende de las ganancias o pérdidas obtenidas por el negocio.

En Carpintería Jaimez, que también realiza montajes de cocinas y reparación de carpintería en general, han querido mostrar cuál es el balance real que requiere un trabajo con herramientas cualificadas, seguimiento de un proyecto personalizado y las deducciones a Hacienda que todos los autónomos deben realizar en sus labores del día a día y que merman el total de la factura.