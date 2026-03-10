CEOE planta a Yolanda Díaz por su plan para dar más poder a los sindicatos: "Propio de regímenes autoritarios"

La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha emprendido una nueva ofensiva contra las empresas y ha propuesto dar más poder a los sindicatos. Como informamos en Libre Mercado, Trabajo presentó el pasado mes de febrero un informe bajo el título Comisión de Expertos sobre Democracia en el Trabajo, donde se subraya la importancia de facilitar el "acceso de los trabajadores a la propiedad de los medios de producción", exigiendo que al menos un 2% de las empresas sean propiedad o estén gestionadas por los trabajadores.

Así las cosas, Trabajo anunció la constitución de una mesa de diálogo social para tratar esta propuesta, que se celebrará el próximo 12 de marzo. Sin embargo, una vez más, los empresarios dan la espalda a Yolanda Díaz y anuncian que no se presentarán a la convocatoria. Así lo destaca la patronal CEOE en un comunicado, donde denuncia además el afán intervencionista del Gobierno.

Plantón de CEOE

En un comunicado publicado este martes, la CEOE rechaza presentarse a la convocatoria impulsada por Trabajo para tratar la supuesta democratización que estarían promoviendo desde el departamento que dirige Yolanda Díaz. "Ante la convocatoria de la mesa sobre la democratización de las empresas para el próximo 12 de marzo, y una vez reunido el Comité Ejecutivo con carácter extraordinario este lunes, CEOE y Cepyme consideramos que la propuesta del Ministerio de Trabajo supone un nuevo ejercicio de intervencionismo y una vulneración del derecho a la propiedad privada", subrayan al respecto.

De este modo, la patronal considera que "en un momento en el que el conflicto armado en Oriente Próximo amenaza con generar una nueva crisis económica mundial, es sorprendente que Trabajo vuelva a centrarse en un ataque populista y de profunda carga ideológica contra el mundo de la empresa, con posibles implicaciones negativas". De hecho, subrayan también que este ataque a las empresas "no hace sino generar mayor desconfianza y desalentar las inversiones en nuestro país".

Asimismo, CEOE sostiene que "plantear una supuesta falta de democracia en la empresa para volver a poner sobre la mesa un modelo socioeconómico propio de regímenes autoritarios del pasado supone, al mismo tiempo, un nuevo desprecio a la negociación colectiva, que precisamente es uno de los espacios más genuinamente democráticos en este momento, recogido con esta naturaleza en la Constitución española". Por otra parte, la patronal denuncia que "esta propuesta atenta, además, contra el artículo 38 de la Constitución, que preserva los principios de la libertad de empresa" y recuerda que "el Estatuto de los Trabajadores también otorga a las empresas la capacidad de organización y dirección, cuestión que también se orilla de forma grave".

Con todo, CEOE sostiene que "lo más sorprendente es que Trabajo ponga sobre la mesa esta iniciativa después de llevar años planteando reformas de espaldas al diálogo social que, precisamente, amenazan con erosionar en profundidad la democracia en la empresa". Así, exponen que "nuestro ordenamiento jurídico permite a cualquier ciudadano constituir una empresa y poner en juego sus recursos para ello".

En consecuencia, los empresarios han decidido no participar de la convocatoria y mostrar de nuevo su rechazo a la deriva intervencionista del Gobierno y, concretamente, del Ministerio de Trabajo. "El Comité Ejecutivo ha decidido no estar presente en la mesa de negociación abierta sobre la democratización de la empresa y seguir apostando por la negociación colectiva como espacio de entendimiento y por la defensa de los principios constitucionales", concluyen al respecto.