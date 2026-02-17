Garamendi, "hiperenfadado" con Sánchez: "Nos ha convertido en muñecos de trapo"

No es la primera vez que muestran su abierto desencuentro, pero en esta ocasión, el presidente de la patronal ha elevado un punto su enfado. En una de sus intervenciones más duras y viscerales que se recuerdan, el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha mostrado este martes su absoluta indignación tras las recientes críticas de Pedro Sánchez. El líder empresarial no solo ha rechazado las acusaciones de "borrarse" de la subida del SMI, sino que ha denunciado una campaña de acoso contra los creadores de empleo: "Nos han convertido en el muñeco de trapo al que dar golpes".

Garamendi, que se ha declarado "hiperenfadado", ha respondido con severidad al presidente del Gobierno, quien ayer recriminó a los empresarios no apoyar el incremento salarial pese a los beneficios de las grandes compañías. Para la patronal, este discurso es una cortina de humo. "Parece que aquí hay que seguir buscando enemigos para tapar alguna miseria", subrayó el dirigente en declaraciones a la cadena Cope, recordando que la fijación del SMI es potestad exclusiva del Gobierno y que este lo ha subido "en lo que ha querido".

El malestar de la CEOE se extiende también a las formas. Garamendi cargó contra el comité de expertos que asesora al Ministerio, asegurando que "no han pagado un salario en su vida" y que han utilizado datos que no se ajustan a la realidad económica de sectores clave como la agricultura o la pesca para inflar las estadísticas.

Uno de los puntos más espinosos de la crítica de Garamendi ha sido la presión fiscal. El líder de los empresarios denunció que el Gobierno "se está poniendo morado a subir impuestos", especialmente a través de las cotizaciones sociales. Según su análisis, este incremento de los costes no se traduce en mejores sueldos porque "todo se lo come el Estado", impidiendo que el dinero llegue directamente al bolsillo de los trabajadores.

Asimismo, puso sobre la mesa una cifra que califica de "drama nacional": 1.700.000 personas faltan cada día a su puesto de trabajo en España. Garamendi lamentó que, mientras la productividad se desploma por el absentismo, el Gobierno se dedique a "dar permisos por ahí" —en clara alusión a las políticas de la ministra de Trabajo— en lugar de abordar un coste que supone 32.000 millones de euros anuales, repartidos a partes iguales entre el Estado y las empresas.

Frente al triunfalismo del Ejecutivo, Garamendi lanzó un aviso para navegantes: "Que no me cuenten batallas de que todo va como un cohete". Recordó que España no son solo las 35 empresas del Ibex, sino dos millones de pequeños empresarios y autónomos que luchan por subsistir bajo una presión regulatoria y fiscal récord.

Finalmente, el presidente de la CEOE exigió coherencia al Gabinete de Sánchez. Criticó que se exija un esfuerzo extra a los empresarios mientras el sector público gestiona con ineficiencia y se enfrenta a las protestas de los médicos por sus condiciones laborales. "A nosotros nos exigen, pero hay que exigirle a los políticos por su gestión", sentenció, reafirmando que, pese a los ataques, las empresas seguirán siendo "la solución" y no el problema del país.