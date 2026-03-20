Del estrambote de Sumar al 'enfado' de Sánchez: las claves del paquete de ayudas anticrisis

Hemos analizado estos días cómo está evolucionando la crisis en Oriente Medio, esa guerra en Irán que está provocando grandes tensiones en el suministro de gas, petróleo y fertilizantes. La paralización del estrecho de Ormuz ya se siente sobre nuestros bolsillos. Los carburantes se han disparado en los últimos días y tanto el diésel como la gasolina tocan en muchos casos los 2 euros. También está subiendo y mucho el precio del recibo de la luz para aquellos que tienen la tarifa ligada al mercado diario.

Así, llevamos prácticamente dos semanas esperando a que el Gobierno decida tomar medidas que alivien la tensión que viven los presupuestos familiares en España con el fuerte incremento de la inflación y también las empresas y los autónomos que han visto cómo se han esfumado los márgenes en sus actividades merced a la fuerte exigencia de precios en carburantes y electricidad.

Ante esta situación, el PP ya presentó un plan de rebaja de impuestos como medida urgente más efectiva para aliviar los bolsillos de las familias y también otro plan específico para la industria. La respuesta del Gobierno ante estas medidas, que se presentaron en el Congreso, fue la carcajada.

Con todo, este viernes el Gobierno ha anunciado que pondrá en marcha un paquete de medidas que, en esencia, consiste en bajadas de impuestos. Sin embargo, se resiste a aplicar otras iniciativas de calado que ayudarían también a la economía española, como deflactar el IRPF para liberar renta disponible para los agentes económicos, flexibilizar el mercado laboral, de manera que no suponga una losa a la contratación y que se incremente la productividad o aliviar la carga que suponen las cotizaciones a la Seguridad Social.