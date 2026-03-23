El acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur entrará en vigor de forma provisional el próximo 1 de mayo, según ha confirmado Bruselas. Ahora que los países sudamericanos ya han ratificado el pacto, la Comisión Europea no quiere esperar más, a pesar de las numerosas manifestaciones del campo en contra del tratado de libre comercio que eliminará de forma gradual los aranceles.

La Comisión Europea ha optado por activar esta aplicación interina para no seguir retrasando los efectos económicos del pacto. El comisario europeo de Comercio, Maros Sefcovic, ha celebrado la decisión asegurando que supone "un paso importante" para reforzar la credibilidad de la Unión como socio comercial. Además, confía en que el acuerdo permita impulsar la economía europea y consolidar su peso en el comercio global.

En la práctica, esta entrada en vigor provisional permitirá empezar a aplicar buena parte de las medidas comerciales, especialmente la rebaja o eliminación de aranceles, uno de los puntos clave del acuerdo.

Sin embargo, el proceso definitivo sigue rodeado de incertidumbre. El Parlamento Europeo ha decidido consultar al Tribunal de Justicia de la UE sobre la base jurídica del tratado, lo que paraliza, por ahora, la votación en la Eurocámara hasta que haya un dictamen.

A pesar de ello, la Comisión tiene las competencias en materia comercial y ha decidido saltarse el bloqueo institucional y ya ha notificado formalmente a los países de Mercosur la activación del mecanismo de aplicación provisional.

Mercosur debe notificar que está listo

Para que esta fase arranque plenamente el 1 de mayo, los países del bloque sudamericano deben comunicar oficialmente ese paso a la UE antes de que finalice marzo. Paraguay es el único que queda pendiente de formalizar la notificación, una mera formalidad que fuentes comunitarias dan por inminente.

En la UE, el pacto sigue generando una fuerte oposición en varios frentes dentro de Europa. Países como Francia han liderado las críticas, especialmente por el impacto que podría tener en su sector agrícola, al considerar que introduce una competencia desleal. A esta posición se han sumado organizaciones agrarias y ganaderas en distintos países, incluida España, donde en los últimos meses se han sucedido protestas del campo contra el acuerdo.

Con todo, la maquinaria ya está en marcha. Si se cumplen los plazos, el mayor acuerdo comercial negociado por la Unión Europea en décadas comenzará a desplegar sus efectos en cuestión de semanas.