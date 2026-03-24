Mapa de los carburantes: la gasolina cae 17 céntimos pero sin recuperar niveles previos

Ha llegado el momento que muchos conductores esperaban. El de empezar a notar en el bolsillo las medidas aprobadas por el Gobierno en España para frenar el impacto del encarecimiento del petróleo. Desde el pasado domingo, con la entrada en vigor del paquete anticrisis, los carburantes han comenzado a reflejar una moderación en sus precios.

Aunque el precio de la gasolina ha bajado, el diésel sigue mostrando una resistencia clara a abaratarse en un contexto marcado por la tensión internacional derivada del conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán, que ha disparado el precio del crudo en las últimas semanas.

Una bajada que se empieza a notar

El precio medio de la gasolina se sitúa este 24 de marzo en 1,585 euros por litro, lo que supone una caída de unos 17 céntimos respecto a los niveles previos más recientes. Una rebaja que coincide con la aplicación de medidas como la reducción del IVA y que ha contribuido a aliviar parcialmente el coste de repostar.

Se trata de un descenso significativo si se compara con los picos registrados tras el inicio de la escalada bélica, cuando el barril de Brent superó los 100 dólares y empujó los precios en surtidor al alza.

Sin embargo, esta bajada no devuelve los precios a niveles anteriores al conflicto. Antes del estallido de la crisis a finales de febrero, la gasolina 95 rondaba los 1,47 euros por litro, por lo que el coste actual sigue siendo sensiblemente superior.

El diésel, más caro y con menos alivio

En el caso del gasóleo, el comportamiento es distinto. El precio medio se sitúa en 1,772 euros por litro, manteniéndose en niveles elevados y con menos margen de descenso.

El diésel continúa especialmente tensionado por su peso en el transporte de mercancías y la actividad profesional, lo que hace que cualquier alteración en los mercados internacionales tenga un impacto más directo.

El mapa de precios: diferencias entre provincias

Más allá de la media nacional, los precios varían en función del territorio. Las diferencias entre provincias siguen siendo notables, tanto en gasolina como en diésel.

En Madrid, la gasolina sin plomo 95 se sitúa en 1,611 euros por litro, mientras que en Barcelona alcanza los 1,606 euros. Por su parte, Valencia registra 1,586 euros y Sevilla se mueve en torno a los 1,575 euros.

Entre las más económicas aparecen provincias como Murcia, con 1,562 euros, mientras que Guadalajara vuelve a situarse entre las más caras, superando los 1,60 euros.

En cuanto al diésel, los precios también reflejan diferencias relevantes. Destacan los 1,848 euros de Guadalajara o los 1,829 euros en Vizcaya, frente a los 1,795 euros de Toledo.

Precio de la gasolina y diésel hoy en España

Gasolina Sin Plomo 95

Madrid: 1,611 €

Barcelona: 1,606 €

Valencia: 1,586 €

Sevilla: 1,575 €

Zaragoza: 1,574 €

Toledo: 1,589 €

Murcia: 1,562 €

Bizkaia: 1,576 €

Guadalajara: 1,605 €

A Coruña: 1,574 €

Gasolina Sin Plomo 98

Madrid: 1,732 €

Barcelona: 1,726 €

Valencia: 1,726 €

Sevilla: 1,717 €

Zaragoza: 1,704 €

Toledo: 1,736 €

Murcia: 1,676 €

Bizkaia: 1,715 €

Guadalajara: 1,735 €

A Coruña: 1,699 €

Gasóleo A

Madrid: 1,819 €

Barcelona: 1,807 €

Valencia: 1,816 €

Sevilla: 1,828 €

Zaragoza: 1,800 €

Toledo: 1,795 €

Murcia: 1,824 €

Bizkaia: 1,829 €

Guadalajara: 1,848 €

A Coruña: 1,820 €

Gasóleo A+