¿Cuándo va a dejar de subir el precio de la vivienda?

Es sin duda una de las conversaciones habituales hoy en España, en cualquier terraza, en cualquier cafetería. ¿Pero hasta dónde van a subir los pisos? ¡Hoy es imposible comprarse una casa en España!

Este martes en Libre Mercado se puede leer una información elaborada a partir del informe de Foto Casa que estima el precio medio del metro cuadrado en España en 3.000 euros. Aunque lo más llamativo del informe no es tanto que la media en España para una vivienda de 100 metros cuadrados es un precio de 300.000 euros, sino que nos encontramos en una fase claramente alcista. De hecho, en cuatro capitales de provincia el precio no baja de 5.000 metros cuadrados. Las comunidades con la vivienda más barata son Extremadura y Castilla-La Mancha con algo más de 1.300 euros/metro cuadrado.

Pero no sólo eso. La guerra de Irán está sirviendo de catalizador para disparar los precios en Occidente. No sólo suben las materias primas energéticas y por tanto el precio de los carburantes o el recibo de la luz, sino que también lo hace toda la cadena de valor y se traslada, de nuevo, a la cesta de la compra.

Esto hace que los bancos centrales hayan cambiado el signo que mantenían para este 2026 y estén ahora planteándose posibles subidas de tipos de interés para tartar de aplacar la tensión alcista de los precios. Una inflación que ya está afectando precisamente a uno de esos indicadores que más afecta al mercado inmobiliario: el Euribor, referencia para las hipotecas en Europa y que ha escalado hasta rozar el 3% en este mes de marzo. El último dato registrado, correspondiente a este lunes es de 2,93%, lo que amenaza con encarecer de manera determinante la financiación de la vivienda en nuestro país.

Se daría una doble circunstancia: no sólo precios crecientes en materia de compra de vivienda, sino además precios crecientes en la financiación de las hipotecas, con lo que si ya son duras las condiciones de acceso a la vivienda, ésta amenaza con empeorar. ¿Hasta dónde vamos a llegar?