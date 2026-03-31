El precio medio de la gasolina y el diésel vuelve a subir ligeramente

Este 31 de marzo, el precio medio de la gasolina y el diésel se sitúa en 1,731 euros por litro, lo que supone un ligero incremento respecto a los 1,728 euros registrados el día anterior, en una Semana Santa marcada por niveles elevados en el precio de los carburantes.
En cuanto a la evolución, la gasolina sin plomo 95 se sitúa hoy en 1,552 euros por litro, sin variación respecto a ayer. Por su parte, la gasolina sin plomo 98 también se mantiene estable en 1,7 euros por litro.
En contraste, el gasóleo A sube ligeramente hasta 1,791 euros por litro frente a los 1,789 del día anterior, mientras que el gasóleo A+ se sitúa en 1,88 euros por litro, por encima de los 1,877 de la jornada previa.
Variaciones entre provincias
En lo que respecta a la gasolina sin plomo 95, Murcia, con 1,536 euros, es la provincia que registra el menor precio, mientras que Barcelona alcanza 1,592 euros. En el caso de la gasolina sin plomo 98, Murcia también presenta el importe más bajo con 1,66 euros, mientras que en Toledo se sitúa en 1,734 euros.
Por su parte, en el gasóleo A, Zaragoza registra el precio más bajo con 1,836 euros, mientras que Vizcaya alcanza el más alto con 1,878 euros. Finalmente, en el gasóleo A+, Murcia presenta el menor precio con 1,892 euros, mientras que Sevilla y Vizcaya comparten el valor más elevado con 1,938 euros.
Precio por provincias
Madrid
- Sin Plomo 95: 1,582 euros
- Sin Plomo 98: 1,708 euros
- Gasóleo A: 1,838 euros
- Gasóleo A+: 1,909 euros
Barcelona
- Sin Plomo 95: 1,592 euros
- Sin Plomo 98: 1,716 euros
- Gasóleo A: 1,84 euros
- Gasóleo A+: 1,907 euros
Valencia
- Sin Plomo 95: 1,562 euros
- Sin Plomo 98: 1,714 euros
- Gasóleo A: 1,837 euros
- Gasóleo A+: 1,911 euros
Sevilla
- Sin Plomo 95: 1,553 euros
- Sin Plomo 98: 1,69 euros
- Gasóleo A: 1,867 euros
- Gasóleo A+: 1,938 euros
Zaragoza
- Sin Plomo 95: 1,561 euros
- Sin Plomo 98: 1,696 euros
- Gasóleo A: 1,836 euros
- Gasóleo A+: 1,911 euros
Toledo
- Sin Plomo 95: 1,582 euros
- Sin Plomo 98: 1,734 euros
- Gasóleo A: 1,829 euros
- Gasóleo A+: 1,9 euros
Murcia
- Sin Plomo 95: 1,536 euros
- Sin Plomo 98: 1,66 euros
- Gasóleo A: 1,84 euros
- Gasóleo A+: 1,892 euros
Vizcaya
- Sin Plomo 95: 1,558 euros
- Sin Plomo 98: 1,692 euros
- Gasóleo A: 1,878 euros
- Gasóleo A+: 1,938 euros
Guadalajara
- Sin Plomo 95: 1,567 euros
- Sin Plomo 98: 1,719 euros
- Gasóleo A: 1,863 euros
- Gasóleo A+: 1,902 euros
A Coruña
- Sin Plomo 95: 1,554 euros
- Sin Plomo 98: 1,693 euros
- Gasóleo A: 1,851 euros
- Gasóleo A+: 1,9 euros
Los precios pueden sufrir fluctuaciones a lo largo del día.