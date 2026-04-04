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Así es la casa más cara jamás vendida

El empresario Nick Candy ha vendido su casa familiar situada en el barrio londinense de Chelsea por más de 350 millones de dólares.

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Vivienda familiar
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Vivienda familiar

Candy residía en la mansión con su exesposa, la actriz y cantante Holly Valance, hasta que la pareja anunció su divorcio el año pasado.

Propiedad con historia
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Propiedad con historia

Esta propiedad perteneció en el pasado a la residencia del primer ministro Robert Walpole.

Una operación inusual
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Una operación inusual

The Telegraph detaca que "esta venta histórica contrasta fuertemente con el ambiente general que se vive en el mercado inmobiliario de lujo de Londres, debilitado por los altos impuestos".

Grandes espacios
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Grandes espacios

La extensión de la propiedad supera los 8.000 metros cuadrados.

Cifras récord
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Cifras récord

La venta supera los 279 millones de dólares pagados en 2020 por una mansión con vistas a Hyde Park, propiedad de la familia de Hui Ka Yan, fundador de Evergrande.

Viviendas de lujo en Londres
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Viviendas de lujo en Londres

Esta operación supera también a otra realizada en 2024, cuando se  vendió por 139 millones de libras de una mansión en Regent’s Park de 40 habitaciones que perteneció a un miembro de la familia real saudí.

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