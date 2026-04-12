La PAC 2026 entra en su recta final con cambios de última hora que afectan al bolsillo del campo

El campo español afronta los últimos días para solicitar las ayudas de la Política Agraria Común (PAC) 2026, en una campaña marcada por el impacto de las borrascas y por una serie de cambios que conviene revisar con lupa antes de presentar la solicitud.
El plazo, abierto desde el 1 de febrero, termina el próximo 30 de abril, según el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. En total, cerca de 585.000 agricultores y ganaderos están llamados a presentar la solicitud única, que este año moviliza 4.897 millones de euros, una cifra ligeramente superior a la de 2025.
Una campaña condicionada por el clima
A diferencia de otros años, las lluvias intensas de los últimos meses han complicado la actividad agraria y han obligado a introducir ajustes en la PAC 2026 a nivel autonómico. El sistema mantiene su estructura habitual —ayuda básica a la renta, pagos redistributivos, ecorregímenes y ayudas asociadas—, pero en la práctica las reglas han cambiado.
La clave está en que la Administración ha abierto la puerta a aplicar criterios de fuerza mayor, lo que permite evitar penalizaciones cuando el agricultor no ha podido cumplir ciertos requisitos por causas ajenas a su voluntad.
Uno de los cambios más relevantes afecta a los ecorregímenes, las exigencias verdes de la PAC que hay que cumplir para recibir buena parte de las subvenciones y que suelen ser un verdadero quebradero de cabeza para los agricultores. Este año:
- Se reducen exigencias en rotación de cultivos
- Se amplía el margen para prácticas como la siembra directa
- Se permite adaptar compromisos ante la imposibilidad de trabajar las parcelas
En términos económicos, esto supone algo clave: facilita el acceso a las ayudas en un año en el que cumplir las condiciones era, en muchos casos, inviable.
Ajustes también en ganadería
El impacto del clima no se limita a la agricultura. La ganadería también ha visto modificadas algunas reglas:
- Menor exigencia en la carga ganadera mínima
- Más flexibilidad en el uso de pastos
- Adaptación de los periodos de aprovechamiento
Estos cambios buscan evitar pérdidas de ayudas en explotaciones afectadas por el exceso de agua y la falta de disponibilidad real de terreno.
Andalucía y Castilla y León: donde más se nota
Aunque la PAC la define el Gobierno central, las comunidades autónomas pueden adaptar algunas normas en situaciones excepcionales. Los agricultores y ganaderos de Andalucía y Castilla y León son los que deben tener más en cuenta los cambios y excepciones de este año.
En Andalucía se han introducido medidas más amplias como la flexibilización de ecorregímenes, menos exigencia en condicionalidad y el reconocimiento generalizado de fuerza mayor.
En Castilla y León también se ha adaptado la campaña con ajustes en las rotaciones, mayor flexibilidad en las leguminosas y en siembra directa y la consideración de campaña excepcional.
El resultado es un escenario desigual que obliga a cada agricultor a analizar su caso concreto. Por un lado, las flexibilizaciones permiten salvar ayudas en un año complicado, lo que aporta liquidez inmediata al sector. Por otro, introducen más complejidad e incertidumbre regulatoria, ya que las condiciones varían según el territorio y se adaptan sobre la marcha.
Una vez finalizado el plazo, los productores podrán presentar una modificación de su solicitud (entre el 1 y el 31 de mayo) para indicar los posibles cambios en su plan de siembra. Además, si se detecta alguna información errónea, los agricultores y ganaderos podrán adaptar sus solicitudes sin penalización hasta el 31 de agosto.