Zara supera a Adidas y se consolida como la segunda marca textil del mundo

Zara ha afianzado su posición como una de las principales marcas textiles del mundo tras aumentar de forma significativa su facturación desde el final de la pandemia, consolidándose como la segunda enseña global por ventas, solo por detrás de Nike. Así se desprende de un análisis realizado por el diario Expansión, donde se detalla cómo la marca insignia de Inditex ha incrementado sus ventas en 8.465 millones de euros entre 2021 y 2025, al pasar de 19.586 a 28.051 millones, lo que supone un crecimiento del 43%.

La marca que más crece

De acuerdo con un análisis elaborado por Expansión, este avance convierte a Zara en la firma que más ha crecido en términos absolutos entre las principales marcas textiles del mundo. Lo cierto es que este impulso ha permitido a la compañía superar a Adidas en 2022 y situarse como la segunda marca global por facturación. Además, la distancia con Nike se ha reducido en más de 2.000 millones de euros en estos cuatro años.

Al respecto, Expansión detalla que Nike continúa liderando el ranking con 33.684 millones de euros de facturación, aunque su crecimiento desde 2021 ha sido del 22,6%, aproximadamente la mitad que el de Zara. Esta diferencia refleja una evolución más intensa de la firma española en el conjunto del periodo. No obstante, el comportamiento en el último año ha sido desigual: mientras Nike registró un aumento del 11,76% en 2025, Zara avanzó de forma mucho más moderada. Aun así, el inicio del ejercicio 2026 de Inditex apunta a una recuperación, con un crecimiento del 9% a tipo de cambio constante, lo que podría volver a estrechar la distancia entre ambas marcas.

Por otra parte, el análisis recogido por este mismo medio también muestra el avance de otras marcas del grupo. Así, se explica que Bershka alcanzó los 3.286 millones de euros en ventas en 2025, mientras que Stradivarius llegó a los 3.002 millones. De hecho, ambas marcas han experimentado crecimientos relevantes desde 2021, del 51% y 64,6% respectivamente, y registraron subidas de doble dígito en el último ejercicio. Este impulso ha llevado a Bershka a superar en facturación a Gap, mientras Stradivarius se sitúa en niveles similares a otras firmas internacionales como Lacoste, Burberry o Guess.

Otras marcas españolas

La firma española Mango también ha reforzado su posición en el mercado global. Concretamente, con 3.767 millones de euros en 2025, ha aumentado sus ingresos un 68,6% desde 2021 y un 12,82% en el último año. Este crecimiento le ha permitido superar a Calvin Klein y aproximarse a Tommy Hilfiger, ambas pertenecientes al grupo PVH. La evolución de Mango la sitúa en torno al puesto 25 del ranking mundial por ventas.