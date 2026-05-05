Más allá del precio de los billetes: ¿cómo afectará la subida del queroseno a los pasajeros?

El encarecimiento del combustible de aviación está empezando a tener consecuencias más allá del precio de los billetes. Las aerolíneas europeas han intensificado su presión sobre las instituciones comunitarias para flexibilizar algunas de las normas que afectan directamente a los viajeros, especialmente en lo relativo al equipaje de mano gratuito y las compensaciones por cancelaciones.

Este movimiento llega en un momento clave, cuando las autoridades europeas estudiaban precisamente reforzar los derechos de los pasajeros, incluyendo la posibilidad de obligar a las compañías —especialmente las de bajo coste— a permitir más equipaje en cabina sin coste adicional. Sin embargo, el aumento del precio del queroseno ha cambiado el escenario y ha dado argumentos al sector aéreo para defender que estas medidas podrían poner en riesgo su modelo de negocio.

Menos servicios incluidos en el billete

Uno de los cambios más visibles para los viajeros podría ser la reducción de servicios que hasta ahora se consideraban básicos. El equipaje de mano gratuito, que ya ha sido objeto de restricciones en muchas aerolíneas de bajo coste, podría verse aún más limitado o directamente eliminado en algunos casos.

Las compañías argumentan que el combustible representa una parte muy importante de sus costes —entre un 25% y un 40% en el caso de las low cost— y que el actual encarecimiento les obliga a buscar nuevas fuentes de ingresos. En este contexto, cobrar por servicios adicionales como el equipaje en cabina se convierte en una vía directa para compensar el aumento del gasto operativo.

Esto supondría, en la práctica, que el precio base del billete seguiría siendo atractivo, pero el coste final del viaje aumentaría al añadir extras que antes podían estar incluidos.

Compensaciones más limitadas

Otro de los puntos clave en discusión son las compensaciones económicas a los pasajeros en caso de cancelaciones o retrasos. Las aerolíneas consideran que el actual sistema de indemnizaciones resulta demasiado costoso en un contexto de fuerte subida del combustible y piden reducir esas obligaciones.

Desde Bruselas ya se ha abierto la puerta a introducir cierta flexibilidad en los derechos de los pasajeros si la situación empeora, lo que podría traducirse en cambios temporales en la normativa. Para los viajeros, esto implicaría que en determinados escenarios —como cancelaciones vinculadas a problemas operativos o de costes— las compensaciones podrían ser menores o más difíciles de reclamar.

Más recargos y precios al alza

Aunque el impacto más inmediato sigue siendo el precio del billete, el efecto del queroseno no se limita a una simple subida directa. Algunas aerolíneas ya han empezado a aplicar recargos específicos ligados al combustible, mientras que otras optan por reducir rutas o frecuencias para ahorrar costes.

Además, el modelo de negocio del sector, especialmente en el segmento de bajo coste, podría evolucionar hacia una estructura con más cargos adicionales ("ancillary fees"). Es decir, volar seguirá siendo relativamente asequible en términos de tarifa base, pero con menos servicios incluidos y más pagos opcionales.

Un cambio progresivo en la experiencia de viaje

Por ahora, la demanda de vuelos se mantiene fuerte, pero si el encarecimiento del combustible se prolonga, el impacto podría ir más allá del precio y afectar a la experiencia global del pasajero. Menos servicios incluidos, más condiciones en las tarifas y una posible reducción de derechos son algunos de los escenarios que se contemplan.

En paralelo, las instituciones europeas estudian medidas para equilibrar la situación sin perjudicar en exceso ni a las aerolíneas ni a los consumidores. El resultado de este pulso marcará cómo será volar en Europa en los próximos meses: posiblemente más caro, más básico y con menos margen de protección para el viajero.