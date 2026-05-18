China sigue bloqueando las cerezas españolas pese a los guiños de Sánchez con Pekín

La campaña española de la cereza acaba de comenzar y el sector vuelve a encontrarse con la misma frustración del año pasado: China sigue sin autorizar la entrada del producto español pese al acercamiento diplomático del Gobierno de Pedro Sánchez a Pekín.

Los productores llevaban meses confiando en que 2026 fuera, por fin, el año en el que las cerezas españolas aterrizaran en uno de los mercados más codiciados del mundo. Sin embargo, la autorización definitiva de las autoridades chinas todavía no ha llegado y los envíos continúan bloqueados justo cuando arranca la campaña.

La situación resulta especialmente llamativa después de los reiterados gestos de acercamiento del Ejecutivo español hacia China en plena tensión comercial entre Pekín y Bruselas. A pesar de ello, el sector hortofrutícola español sigue esperando luz verde para exportar una fruta que lleva años intentando abrirse hueco en el gigante asiático.

Según explica el Comité de Cereza de la Federación Española de Asociaciones de Productores Exportadores de Frutas, Hortalizas, Flores y Plantas Vivas (FEPEX), el protocolo de exportación se firmó oficialmente el 11 de abril de 2025 entre el ministro de Agricultura, Luis Planas, y la ministra china de Aduanas, Sun Meijun. Meses después, China publicó incluso el listado de operadores autorizados para importar cereza española.

Sobre el papel, los trámites técnicos estaban prácticamente resueltos. Pero en la práctica, las cerezas españolas siguen sin poder entrar en el mercado chino.

Para el sector, China representa una oportunidad estratégica. La exportación española de cereza alcanzó en 2025 las 44.234 toneladas, con un valor de 192 millones de euros, según los datos de FEPEX. Cataluña lideró las ventas al exterior, seguida de Aragón, Extremadura y Comunidad Valenciana.

Primeras cerezas tocadas por el mal tiempo

El problema llega además en un momento delicado para el sector. La campaña de este año ha arrancado marcada por las lluvias y el granizo en Extremadura y Aragón, dos de las principales zonas productoras del país.

En Extremadura, las tormentas han afectado sobre todo a las variedades tempranas y de media estación, mientras que las fuertes lluvias han provocado el rajado de parte de la producción. Aun así, el sector confía en salvar la campaña gracias a las variedades tardías y mantener la previsión inicial de unos 40 millones de kilos.

En Aragón, donde se esperaba alcanzar los 60 millones de kilos, las precipitaciones también han pasado factura. Algunas explotaciones han registrado daños de hasta el 40% en las variedades tempranas.

Cataluña, por su parte, encara una campaña más favorable y prevé aumentar su producción un 11% respecto al año pasado, mientras que en Alicante se espera una cosecha relativamente estable pese a algunos daños puntuales por el mal tiempo.