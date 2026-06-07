El ahorro financiero de las familias españolas ha alcanzado un máximo histórico. Así se desprende de un informe elaborado por Inverco, donde se detalla que los activos financieros de las familias se situaron en los 3,44 billones de euros a finales de diciembre de 2025. Sin embargo, el peso que tienen los planes de pensiones sobre el total de activos que atesoran las familias se sitúa en mínimos de las últimas décadas. Esto se produce, precisamente, después de que el Gobierno de España haya reducido en distintas ocasiones la aportación anual máxima que se puede realizar a estos planes, situándose actualmente en 1.500 euros.

Cae el interés por los planes de pensiones

Los datos publicados por Inverco demuestran cómo, durante el último trimestre del año pasado, los hogares españoles incrementaron su saldo en activos financieros un 3,1%, hasta los 102.408 millones de euros, con respecto a finales de septiembre de 2025. De este modo, las familias aumentaron este saldo en 292.136 millones de euros en el conjunto del año, con un incremento del 9,3%, lo que representa la mayor subida anual de toda la serie histórica.

En este sentido, el informe detalla que las rentabilidades generadas por los mercados financieros representaron un 66% el incremento de los activos financieros en poder de las familias españolas durante el cuarto trimestre del año, aportando 67.508 millones de euros. Por su parte, los 34.900 millones de euros restantes, el 34% del total, correspondieron a las adquisiciones de activos financieros por parte de los hogares. En este contexto, las revalorizaciones por efecto de mercado aportaron más de 197.000 millones de euros al ahorro financiero acumulado de las familias.

Así las cosas, el análisis de Inverco pone de manifiesto también cómo "por tercer año consecutivo los Fondos de Inversión destacaron al ser el activo financiero que más flujos netos de entradas registraron (por encima incluso del efectivo y depósitos)". Concretamente, de acuerdo con el informe, durante el año 2025 las familias españolas adquirieron 49.732 millones de euros en Fondos de Inversión, lo que supone un nuevo máximo histórico.

En cambio, de acuerdo con Inverco, la inversión directa experimentó flujos negativos. De este modo, la institución subraya que "los activos de renta fija a corto plazo continúan reduciendo su saldo con desinversiones superiores a 9.000 millones de euros en el año (...) y las acciones cotizadas con desinversiones de 12.832 millones de euros en 2025". Con todo, "el volumen de endeudamiento de las familias mantuvo su ritmo de incremento en el 4% anual"

Inverco

En cualquier caso, resulta especialmente relevante, como expone Inverco en su informe, cómo la presencia de los planes de pensiones en las carteras de activos de los españoles se han reducido hasta marcar niveles mínimos en la serie histórica. Como podemos comprobar en el gráfico, en el año 2025 los fondos de pensiones representaron el 4,1% de la estructura de ahorro privado de las familias, quedando así muy lejos del 5,3% registrado en el año 2010, cuando alcanzó el máximo histórico.

Esta es la consecuencia del hachazo ejecutado por el Gobierno de Pedro Sánchez contra estos fondos privados de pensiones. Como hemos detallado en Libre Mercado, en el año 2022 se estableció una nueva reducción del límite máximo de aportación, que pasó de 2.000 euros a 1.500 euros al año. Previamente, en 2021 se redujo el límite de estas aportaciones de los 8.000 euros a los 2.000 euros.