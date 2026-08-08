Así es el espectacular puente de récord construido por ACS que une EEUU y Canadá
Hace unos días se inauguró el Gordie Howe International Bridge, un puente atirantado construido por la empresa española y es el más largo de su tipo en América.
El Gordie Howe International Bridge une dos países, Canadá y Estados Unidos, y lo hace concretamente entre las ciudades de Winsord y Detroit. Para ello cruza el río Detroit, que es parte del sistema hidrológico de los Grandes Lagos.
El puente -y todas las infraestructuras a su alrededor- han sido construidos por un consorcio en el que ACS es un socio principal, bajo un contrato que incluye diseño, construcción, financiación, operación y mantenimiento. El principal contratista ha sido FlatironDragados, también una compañía del grupo ACS.
Se ha elegido un puente atirantado, es decir, los cables parten de las torres para sostener directamente el tablero - la parte por la que pasa la carretera - no como en los puentes colgantes.
Tiene seis carriles y 2,5 kilómetros de longitud sobre el río Detroit, con un vano principal diáfano de 0,75 kilómetros, un logro de ingeniería que lo convierte en el más largo de este tipo de toda América.
El Gordie Howe International Bridge es una infraestructura de gran importancia, ya que está en el centro de una de las mayores rutas comerciales entre EEUU y Canadá.
Además de sus carriles para el tráfico rodado, el puente tiene una pasarela para peatones y ciclistas que se ha abierto este 5 de agosto, unos días después del resto.
Bridging North America, el consorcio que se ha hecho cargo de la construcción y la gestión del puente y mantendrá la concesión durante 30 años, en los que el puente será de peaje.
Cada una de las dos torres ha necesitado 10.000 metros cúbicos de cemento y 4.500 toneladas de acero para construirse.
Y el tablero del puente se sostiene gracias a 216 cables de sujeción, cada uno de los cuales tiene entre 38 y 122 hebras.
El proyecto ejecutado por BNA incluye el puente, los portales de entrada canadiense y estadounidense, y el enlace de Michigan (Michigan Interchange), que abarca la conexión con la I-75, dos puentes de carretera, cinco puentes peatonales y las mejoras viales asociadas.En el lado canadiense, el portal de entrada conecta directamente con la autovía Rt. Hon. Herb Gray Parkway —otro proyecto desarrollado y operado por ACS—, creando un corredor de transporte fluido a través de la frontera internacional.
"El Puente Internacional Gordie Howe es tanto un logro de la ingeniería como una inversión a largo plazo en el futuro económico de dos países", aseguró Steve DeWitt, consejero delegado de ACS Infrastructure, en el evento de inauguración, "pocos proyectos transforman una región como lo hará este", concluyó.
Toda la infraestructura está equipada para mejorar y hacer más previsible la experiencia de los usuarios que, por ejemplo, pueden tener información en tiempo real de los tiempos de espera en los controles fronterizos.
Desde la compañía responsable explican que el impacto del proyecto se extiende mucho más allá del propio puente: la construcción generó miles de puestos de trabajo en Michigan y Ontario, aprovechando el talento de la mano de obra local, los proveedores y los recursos de ambos países a medida que los dos lados avanzaban simultáneamente hacia el tramo central.