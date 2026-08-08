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El proyecto ejecutado por BNA incluye el puente, los portales de entrada canadiense y estadounidense, y el enlace de Michigan (Michigan Interchange), que abarca la conexión con la I-75, dos puentes de carretera, cinco puentes peatonales y las mejoras viales asociadas.En el lado canadiense, el portal de entrada conecta directamente con la autovía Rt. Hon. Herb Gray Parkway —otro proyecto desarrollado y operado por ACS—, creando un corredor de transporte fluido a través de la frontera internacional.