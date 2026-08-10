Las 10 ciudades con mayor libertad económica de España
La Fundación para el Avance de la Libertad ha presentado su informe anual en el que analiza la libertad económica de las ciudades españolas. De modo que analizando factores como la presión fiscal o la deuda por habitante se les otorga una puntuación entre 0 y 100, y ser clasificadas en distintas categorías según su rendimiento. Dichas categorías son: Libertad Económica Plena; Libertad Económica Satisfactoria; Libertad Económica Moderada ; Libertad Económica Aceptable; Libertad Económica Insuficiente; Libertad Económica Deficiente ; Libertad Económica Muy Deficiente; Libertad Económica Inexistente. De este modo, los resultados reflejan que Castellón de la Plana es la ciudad con mayor libertad económica, y en el polo opuesto está Marbella.
Oviedo
Oviedo cierre el ‘top 10’ de este ranking con 64,02 puntos y “brilla por su gestión económica y por una deuda per cápita muy baja (22 €/hab), además de una plantilla municipal contenida".
Almería
Almería “mantiene un buen desempeño en las tres primeras áreas del Índice, con una plantilla municipal contenida y una deuda razonable”. Mientas que “su punto flaco es la fiscalidad". Por estos motivos se posiciona en novena posición, logrando 65,00 puntos.
Logroño
Logroño se sitúa como la octava ciudad con mayor libertad económica, gracias a sobresalir en “presión fiscal, donde obtiene una de las mejores notas gracias, entre otros factores, a un IVTM muy contenido y a un IBI moderado".
Móstoles
La ciudad madrileña alcanza los 66,68 puntos. Además tiene “el mejor desempeño macro de las 50 ciudades, con una deuda per cápita muy baja (23 €/hab) y una densidad empresarial excepcional de 151 empresas por cada 1.000 habitantes".
Elche
La ciudad de Elche “aprueba en las cuatro áreas y destaca por su gestión económica, con una deuda per cápita contenida (100 €/hab) y una actividad sancionadora muy moderada". Lo que la posiciona como sexta en el ranking.
Albacete
Esta ciudad de Castilla La Mancha logra una puntuación de 67,63 debido al “desempeño económico y sobresale en intervencionismo, donde obtiene la mejor calificación del Índice con una baja huella pública en la prestación de servicios".
Santa Cruz de Tenerife
La cuarta plaza la ocupa Santa Cruz de Tenerife. “La ciudad sobresale en presión fiscal (área D), apartado en el que lidera gracias al IVTM, al IBI y sobre todo al ICIO".
Badajoz
La ciudad extremeña cede el primer puesto que alcanzó en el ranking del año pasado. Para la fundación “el margen de mejora se concentra en la fiscalidad su área más débil: : el ICIO está en el máximo legal del 4% y el tipo del IBI (0,72) es elevado”.
Alicante
Alicante se sitúa tras Castellón, con una puntuación de 73,03. “Alicante exhibe el mejor desempeño económico general de las cincuenta ciudades y brilla en fiscalidad", afirman.
Castellón de la Plana
Castellón de la Plana se sitúa como la ciudad con mayor libertad económica, alcanzando una puntuación de 75,50 puntos, siendo la más alta registrada en la historia del ranking. Según el informe “destaca de forma sobresaliente en desempeño económico y en una presión fiscal contenida, con una recaudación por habitante moderada y un IVTM y un IBI razonables".