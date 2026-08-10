Las 10 ciudades con mayor libertad económica de España

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Castellón de la Plana

Castellón de la Plana se sitúa como la ciudad con mayor libertad económica, alcanzando una puntuación de 75,50 puntos, siendo la más alta registrada en la historia del ranking. Según el informe “destaca de forma sobresaliente en desempeño económico y en una presión fiscal contenida, con una recaudación por habitante moderada y un IVTM y un IBI razonables".