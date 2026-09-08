Así son las casas de Casa 47, la inmobiliaria pública de Sánchez
La entidad Casa 47 ha puesto en marcha un programa de alquiler público en el que se abrirán distintas convocatorias. Por el momento, la entidad tiene abiertas convocatorias en Cataluña, Castellón, Asturias, Valencia, Alicante, Navarra y Galicia. Ninguna en Madrid.
Una de las comunidades donde tiene abierta una convocatoria la entidad Casa 47 es Asturias.
Concretamente, el número de viviendas disponibles en Asturias asciende hasta las 18 viviendas.
El Gobierno ha explicado, además, que la plataforma cuenta inicialmente con 800 viviendas disponibles y prevé incorporar otras 1.500 próximamente repartidas por toda España.
En este sentido, Sánchez ha presentado este lunes un portal de información del parque público estatal de vivienda que tiene a su disposición Casa 47.
El Gobierno defiende que el denominado alquiler asequible consiste en "ofrecer viviendas de calidad a un precio accesible, para que más personas puedan vivir mejor sin destinar una parte excesiva de sus ingresos al alquiler, y que de esta forma puedan desarrollar sus proyectos de vida".
Desde el Ejecutivo explican que el alquiler asequible está "dirigido a personas o unidades de convivencia con ingresos medios que, ante la problemática actual de acceso a la vivienda, no pueden acceder al mercado libre".
En el caso de la convocatoria en Asturias, los precios se sitúan entre 350 euros y 716 euros.
La convocatoria en Cataluña estará abierta hasta el 21 de septiembre y cuenta con 93 inmuebles disponibles.
En este caso, el precio se sitúa entre 350 euros y 1.012 euros.
Según explica la propia entidad, la entidad revisará la composición de la unidad de convivencia, los ingresos netos anuales de la unidad de convivencia, la nacionalidad española o residencia legal en España, el hecho de no tener vivienda en propiedad y, finalmente, estar al corriente de tus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.
El Ejecutivo incide en que "la unidad de convivencia es la persona o el grupo de personas que va a vivir en la vivienda de forma habitual y permanente": en este sentido, aclaran que "puede ser una persona sola, una pareja, una familia u otras personas que vayan a compartir la vivienda, siempre según lo previsto en la convocatoria".
Según el Ministerio, "para llegar al máximo número de personas, sus ofertas se dirigirán al conjunto de la clase media y trabajadora, al 60% de la población que cobra rentas situadas entre 2 y 7,5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples": así, el baremo se sitúa entre 16.800 euros y 63.000 euros netos anuales.
En la convocatoria en Castellón, abierta también hasta el 21 de septiembre, existen 157 viviendas disponibles, los precios se encuentran entre los 350 euros y los 824 euros.
Por su parte, en el caso de Galicia los precios se sitúan entre los 350 euros y los 705 euros.
En Navarra la convocatoria cuenta con 34 viviendas con precios de entre 417 euros y 519 euros.