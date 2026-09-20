Casas prefabricadas en Amazon desde 8.239 euros: hay modelos con cocina, baño y hasta cuatro dormitorios
La crisis de la vivienda y los elevados precios están llevando a cada vez más personas a buscar alternativas como las casas prefabricadas. Amazon ofrece una amplia selección de estos modelos, con precios anunciados desde poco más de 8.000 euros.
19.746,80 euros por una vivienda contenedor expandible
Por 19.746,80 euros se ofrece esta pequeña casa contenedor expandible, concebida para usos residenciales, como vivienda familiar, alojamiento de invitados o retiro vacacional. Cuenta con una estructura de metal, base y marco de acero aleado y puerta de acero. El modelo mide 5,9 x 6,3 x 2,46 metros y tiene un peso de 3.121 kilos. Su diseño modular permite diferentes configuraciones, desde estudios compactos hasta diseños de varios pisos.
13.351,18 euros por una vivienda plegable con cocina y baño
Esta casa contenedor plegable y expandible se comercializa por 13.351,18 euros y está disponible en diferentes tamaños. Su diseño permite duplicar el espacio al desplegarla y, según la descripción, puede ser instalada por cuatro trabajadores en unos diez minutos. El interior puede distribuirse con entre uno y cuatro dormitorios, además de salón y cocina. Incluye cocina preinstalada, baño con inodoro y ducha y mobiliario para el salón y el dormitorio.
17.829 euros por una casa prefabricada de dos pisos
Por 17.829 euros se ofrece esta casa prefabricada expandible de dos pisos, planteada para uso residencial, comercial u oficina. Dispone de una estructura de acero y permite personalizar elementos como el suelo, las ventanas, la terraza, el techo, las puertas y la distribución. La vivienda incorpora cableado eléctrico, fontanería y aislamiento preinstalados. También cuenta con baño con inodoro, ducha y calentador de agua, además de cocina con fregadero y encimera.
16.999,99 euros por un contenedor modular ampliable
Esta vivienda contenedor plegable y ampliable tiene un precio de 16.999,99 euros y está disponible en tamaños de 20, 30 y 40 pies. Al desplegarse, duplica el espacio y, según el anuncio, puede ser instalada por cuatro trabajadores en unos diez minutos. Permite crear distribuciones de entre uno y cuatro dormitorios. El equipamiento incluye cocina preinstalada, baño con inodoro y ducha y muebles para el salón y el dormitorio.
12.865,28 euros por una pequeña casa expandible
Esta pequeña casa contenedor expandible se vende por 12.865,28 euros y cuenta con diferentes zonas de estar destinadas al uso residencial. Su diseño plegable facilita el transporte y permite una configuración rápida. Está planteada también para alojamientos de invitados y espacios situados en patios traseros. Dispone de estructura de metal, base y marco de acero aleado y puerta de acero, con unas dimensiones de 5,9 x 6,3 x 2,46 metros.
11.237 euros por un contenedor con cocina y baño
Por 11.237 euros se ofrece este contenedor modular prefabricado de 40 pies, con un diseño ampliable y plegable. La vivienda incluye cocina y baño completo y cuenta con marcos de acero galvanizado y juntas de esquina reforzadas. Puede plegarse para facilitar su transporte y expandirse hasta convertirse en una vivienda de 20 o 40 pies. Su distribución admite hasta tres habitaciones separadas y el inmueble está aislado y sellado frente a lluvia, nieve y sol.
8.239 euros por una cabaña exterior modular y plegable
Esta cabaña exterior prefabricada tiene un precio de 8.239 euros y está diseñada como una solución modular para jardines y patios. Puede utilizarse como espacio de trabajo, habitación de invitados, sala de pasatiempos o estancia exterior adicional. Su diseño de habitación plegable permite crear espacio adicional en distintos entornos. La descripción también la plantea para jardines, áreas al aire libre, estudios y actividades personales.
17.268,22 euros por un contenedor expandible para la vida familiar
Por 17.268,22 euros se ofrece este contenedor expandible con un diseño orientado a la vida familiar. La vivienda cuenta con zonas de estar y una distribución pensada para su utilización en espacios como patios traseros. Dispone de estructura de metal, base y marco de acero aleado y puerta de acero. Sus dimensiones son de 5,9 x 6,3 x 2,46 metros y pesa 3.121 kilos. El diseño plegable facilita el transporte y permite desplegar rápidamente el espacio habitable.
12.560,87 euros por una Tiny House con cocina y baño
Esta Tiny House modular, portátil y prefabricada se ofrece por 12.560,87 euros. La vivienda cuenta con un dormitorio privado, un baño y una zona de cocina funcional, además de un porche delantero. Su estructura plegable permite transportarla de forma compacta y desplegarla posteriormente. La descripción señala que puede utilizarse como vivienda, cabaña vacacional, alojamiento de invitados, oficina o unidad de vida en un patio trasero.
12.302,42 euros por una villa modular tipo cápsula
Por 12.302,42 euros se comercializa esta villa modular prefabricada planteada como casa cápsula de estudio, retiro u oficina. Su estructura expandible permite ampliar el espacio interior al desplegarla. Incluye cocina, baño completo con inodoro y ducha, espacio para dormir y zonas de almacenamiento. También incorpora sistemas eléctricos, conexiones de fontanería y ventilación preinstalados. La estructura está fabricada con un marco de acero y paneles aislados.
11.279 euros por una pequeña casa modular con cocina y baño
Esta pequeña casa prefabricada expandible tiene un precio de 11.279 euros y está diseñada para estancias prolongadas. Está construida con paneles de acero galvanizado de alta resistencia y cuenta con un sistema plegable y expandible que permite desplegarla generalmente en unas horas. En el interior incorpora una cocina con fregadero y encimera y un baño privado con inodoro, ducha, ventilación y calentador de agua. También dispone de paredes aisladas, ventanas de doble sellado y techo impermeable.
10.384,25 euros por una vivienda prefabricada de doble ala
Por 10.384,25 euros se ofrece este módulo prefabricado de doble ala, disponible en tamaños de 20, 30 y 40 pies. Su estructura plegable permite, según la descripción, que cuatro trabajadores completen la instalación en unos diez minutos. El inmueble admite configuraciones de entre uno y cuatro dormitorios y diferentes distribuciones interiores. Incluye cocina preinstalada, baño con inodoro y ducha y muebles para salón y dormitorio. Los paneles ESP aportan aislamiento térmico y las puertas y ventanas selladas, aislamiento acústico.
15.999,99 euros por una casa contenedor modular expandible
Esta casa contenedor prefabricada modular tiene un precio de 15.999,99 euros y está disponible en tamaños de 20, 30 y 40 pies. Su estructura plegable permite duplicar el espacio al desplegarla y facilita su transporte. La distribución puede configurarse con entre uno y cuatro dormitorios. La vivienda incluye cocina preinstalada, baño con inodoro y ducha y muebles para el salón y el dormitorio. Está construida con placas de acero y paneles ESP de 75 milímetros y dispone de aislamiento térmico y acústico.
11.560,87 euros por una casa con porche, dormitorio, baño y cocina
Por 11.560,87 euros se ofrece esta casa contenedor prefabricada con un espacio de vida ampliable y diseño modular. Incluye un dormitorio privado, baño y una zona de cocina funcional. Su estructura plegable permite transportarla de forma compacta y desplegarla posteriormente. También cuenta con un porche delantero y grandes puertas de vidrio para ampliar el espacio de uso exterior. La descripción contempla su utilización como vivienda, cabaña vacacional, alojamiento de invitados, oficina o espacio para un patio trasero.
12.070,91 euros por una casa modular
Esta casa modular prefabricada de 20 pies se ofrece por 12.070,91 euros y está planteada para usos médicos y de oficina. Se trata de un contenedor plegable que incorpora baño y está preparado para utilizarse como espacio habitable. Su diseño facilita el traslado de la vivienda y la instalación puede realizarse con herramientas mínimas. El modelo llega mayoritariamente montado y permite diferentes opciones de personalización mediante estilos y accesorios.