Casas prefabricadas en Amazon desde 8.239 euros: hay modelos con cocina, baño y hasta cuatro dormitorios

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15.999,99 euros por una casa contenedor modular expandible

Esta casa contenedor prefabricada modular tiene un precio de 15.999,99 euros y está disponible en tamaños de 20, 30 y 40 pies. Su estructura plegable permite duplicar el espacio al desplegarla y facilita su transporte. La distribución puede configurarse con entre uno y cuatro dormitorios. La vivienda incluye cocina preinstalada, baño con inodoro y ducha y muebles para el salón y el dormitorio. Está construida con placas de acero y paneles ESP de 75 milímetros y dispone de aislamiento térmico y acústico.