Marruecos siempre ha aprovechado transiciones, dudas y debilidades para relacionarse con España. Esa es la brecha a la vista. Como arma, bastan seres humanos a los que la teocracia alauí no concede demasiada importancia.

Y así es nuestra vecindad, con su presunta emigración convertida en ariete y con la única excusa, que difunden los ineptos, de que ellos no dan órdenes concretas contra nadie aunque quizá, a veces, se hagan los suecos o sean caóticos… milimétricamente caóticos.

Europa ha tenido que sacudirse las migas del babero y desperezarse para mirar hacia Ceuta, España. Quizá esa marea humana no sea sólo un problema del socio del sur. Lo mismo hasta es una invasión territorial que podría avanzar y hacer realidad eso de que se hacen lo suecos. ¡Qué pereza! Habrá que acordar alguna postura. Algo es algo.

Pero el verdadero problema es que en España se ha instalado el Gobierno de Vichy, con Pedro el Patán en vez de Philippe Pétain y desde una sórdida sauna en lugar de la ciudad de las termas y los balnearios. Madrid se ha rendido a Rabat por razones que sólo sospechamos, pero que sin duda son poderosas. El resultado es una descarnada política que ha superado el apaciguamiento y hasta la capitulación para entrar de lleno en el colaboracionismo.

No se pueden interpretar de otra forma las escandalosas noticias que están saliendo a la luz y que demuestran que el gobierno español ha ocultado todas las señales de alarma ante una invasión organizada que no tiene precedentes en Europa en tiempos de paz.

La inteligencia civil y militar cursó en tiempo y forma distintas notas e informes que alertaban de unos movimientos anormales, por densidad y grado de organización, en la frontera de Ceuta. Como explica Carlos Cuesta, el Ejército llegó a ordenar acuartelamiento ante una eventual declaración de estado de emergencia. La respuesta del Gobierno fue cerrar los ojos y apagar la radio. ¿Por no chafar el plan de invasión?

Una vez más, la ineptitud o la inoperancia son el mejor de los escenarios. Un gobierno de inútiles siempre es más llevadero que uno de traidores, pero el colaboracionismo salta a la vista porque sin las omisiones de Madrid la invasión no habría sido posible y Marruecos estaría sufriendo los efectos de, al menos, un grave incidente diplomático.

Además, se está olvidando la cuestión de fondo cada vez que se debate entre invasión o crisis migratoria: Marruecos quiere quedarse con Ceuta y Melilla y lo confiesa abiertamente pese a la total ausencia de base legal. Incluso en medio de la invasión no han perdido la oportunidad de proclamarlo hasta tres ministros.

Abdellatif Ouahbi, ministro de Justicia dijo el 12 de agosto sobre Ceuta y Melilla que "este asunto sigue sobre la mesa y nos aferramos a nuestra tierra". Sobre la mesa y en nuestras playas. Poco después hizo lo propio el titular de Obras Públicas, Nizar Baraka: "No retrocederemos ni un solo palmo de nuestro territorio nacional". Y, como no podía ser de otra manera en una teocracia, habló también el ministro de Asuntos Religiosos, Ahmed Toufiq, mencionando la "lucha sagrada" como motivación para "liberar las ciudades ocupadas". ¿Hacen falta más señales?

Sólo esto ya es una razón de peso para pedir cuentas diplomáticas. Desde España y desde la Bella Durmiente habitada por comisarios que una vez fue Europa. Añádase una invasión territorial en toda regla y la ocultación del buen trabajo de los servicios de inteligencia españoles.

Los colaboracionistas franceses se volcaron con el Tercer Reich y se unieron a la persecución a los judíos y contra sus compatriotas resistentes después de la ocupación completa y la firma de un armisticio, pero todo puede acelerarse. Hay quien, por lo visto, tiene prisa.

El Peñón de Pegasus

En abril de 2021, el secretario general del Frente Polisario, Brahim Gali, que tiene pasaporte y hasta DNI español, llegó a España para tratarse una dolencia derivada del coronavirus y fue acogido por el Gobierno de Sánchez en medio de enormes irregularidades, empezando por una identidad falsa. El verdadero historial de Gali no tardó en trascender pero Moncloa encubrió todo el proceso al más puro estilo Delcygate, incluida una operación oscura de acogida en el aeropuerto, esta vez el de Zaragoza.

El asunto levantó ampollas en Rabat que lo elevó, ellos sí lo hacen, a incidente diplomático. Pero las represalias reales llegaron como siempre: en mayo del mismo año, sólo un mes después, casi diez mil inmigrantes entraron de forma ilegal y coordinada en Ceuta. El CNI dio cumplida cuenta de conversaciones entre los inmigrantes que confirmaban el visto bueno de las autoridades marroquíes. Según dichas notas, Rabat dio claras instrucciones de reducir, si no levantar, la vigilancia. De hecho, hasta se informó de la posibilidad de que las autoridades hubieran facilitado el traslado de subsaharianos para sumarlos a la avalancha. Una vez más, vidas como arma. Entonces como ahora, había informes de alerta.

Pero esta vez Mohamed VI tenía preparado algo más. En el mismo mes de mayo los teléfonos móviles de Pedro Sánchez, Fernando Grande-Marlaska, Margarita Robles y Luis Planas fueron infectados con un software espía de diseño y propiedad israelí denominado Pegasus. El gobierno de España siempre ha negado que la operación fuera autoría de Marruecos sin aclarar más. Pero hasta el Parlamento Europeo, poco dado a aventuras, ha calificado de "potencialmente responsable" a Marruecos y ha reclamado a España que investigue a fondo el caso dada la evidente gravedad que supone.

Menos de un año después, en marzo de 2022, Pedro Petáin Sánchez regalaba el Sahara a Marruecos por carta, sin siquiera consultar al Parlamento español. La Marcha Verde (1975) entró por el jardín de la Moncloa y se quedó a merendar echando nuestra Historia a la basura sin contemplaciones.

No terminaron aquí los pagos y la colaboración criminal: apenas unos meses después, otro espiado, el ministro Marlaska, desmanteló OCON-Sur, la unidad de élite de la Guardia Civil que luchaba contra el narcotráfico procedente mayoritariamente de Marruecos. Y luego llegaron los millones y las inversiones públicas…

Pegasus es el más valioso peñón ya conquistado por Marruecos y desde esa atalaya se lanzarán el resto de las operaciones que, sin duda, no acabarán en Ceuta y Melilla. El gobierno de España ha cedido por completo y ya ni siquiera delinque por falta de vigilancia. Es colaboracionismo, es muy grave y afecta a toda Europa. Tiene que haber consecuencias.