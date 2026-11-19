El 10 de julio de 1997 ETA secuestró a Miguel Ángel Blanco, un joven concejal del PP en Ermua. La Guardia Civil acababa de liberar apenas nueve días antes a José Antonio Ortega Lara, funcionario de prisiones, tras 532 días de cautiverio en una madriguera inhumana en Mondragón.

Los terroristas nacionalistas vascos querían someter por segunda vez al Gobierno para tener cerca a las personas que habían segado cientos de vidas ajenas. Exigían acercar al País Vasco a los presos, que estaban en la cárcel por alejar para siempre de sus familias a un hijo, un padre, una madre, un hermano… Fracasaron con el funcionario de prisiones y quisieron revancha.

El diario Egin, cuya editora era entonces Mercedes Aizpurua, hoy diputada de Batasuna, tituló su portada del 2 de julio de 1997 "Ortega vuelve a la cárcel". Siete días después el mismo diario Egin, el Egin de Aizpurua, fue el encargado de difundir el mensaje del secuestro del concejal. ETA llamaba siempre a la oficina para difundir sus consignas y dar a conocer sus miserias.

La banda terrorista planteó un plazo de 48 horas tras el cual asesinarían a Miguel Ángel si se no se cumplían las exigencias. El Gobierno lo buscó por tierra, mar y aire. Si encontraron a Ortega Lara por qué no iban a dar con el joven concejal a salvo. Pero no habría lugar para la cesión. No la hubo con José Antonio y no la habría nunca. Cuatro mafiosos no iban a arrodillar a una nación.

Miguel, Chelo y Marimar, los padres y la hermana, apretaron los dientes. Luego, toda España. Pero esa familia contuvo entre cuatro paredes de un piso de Ermua el mayor sacrificio que se pueda imaginar ante un chantaje de tales dimensiones. Habrían dado cualquier cosa por recuperar vivo a Miguel, pero nunca hubo un reproche, al menos en público.

Qué pronto se dejó de recordar eso de "que te vote Txapote". No era un recurso dialéctico sino la más fiel realidad resumida en un escueto y acertado pareado. Fue él, Francisco Javier García Gaztelu, el que descerrajó dos disparos con un calibre 22 en la cabeza del mártir. Batasuna, que es ETA sin matices, sigue constituyendo el mejor bastón del sanchismo, también sin matices.

Tres décadas después, nos acaban de leer el acta notarial de la mayor traición conocida de nuestra democracia. No es que no lo supiéramos. Pero verlo y oírlo sin intermediarios hiere aún más.

De Ermua, de Mondragón, de la España de Miguel Ángel Blanco y José Antonio Ortega Lara aparecemos de pronto, como teletransportados, en Waterloo, arrodillados y aturdidos por tan desagradable viaje, en el jardín de una mansión. Veinte años después de los chantajes, en 2017, un tipo llamado Carles Puigdemont huía de España tras perpetrar un golpe de Estado desde Cataluña. Dice ahora que eso de que lo hizo escondido en un maletero es "una trola", pero era complicado que lo admitiera. Pues en un maletero se llevaron a Miguel Ángel y de allí lo sacaron para asesinarlo en un bosque de Lasarte. Hasta en eso nos alcanza la gélida puñalada de la traición.

"Aproveché la ambición desmedida de Pedro Sánchez para derrotar a España", confiesa el prófugo golpista ante Esteban Urreiztieta. Pocas veces un titular dice tanto y tan grave: ¡derrotar a España! ¿Es para tanto? Pues sí, sin heroísmo ni ingenio, sin sacrificio alguno. Pero, más que derrotada, entregada. Fue Pedro Sánchez, el presidente del Gobierno, a ofrecerle España entera como felpudo a cambio de poder, sabedor de que nunca lo obtendría por favor popular, o sea, en las urnas. Nunca lo tuvo. Hasta robó dos veces las primarias en las que sus patéticos opositores pretendían deshacerse de él. Iba a traer al golpista esposado como promesa electoral en 2019, pero esposó al Estado de Derecho para que los golpistas le chuparan la sangre. El prófugo no daba crédito a todo lo que obtenía sin siquiera exigirlo. Un miserable sostuvo al otro.

"… nosotros nos hemos aprovechado de esta ambición desmedida de poder para infligir algunas derrotas de España que no habríamos podido llevar a cabo. En definitiva, nos hemos aprovechado de la ambición de Sánchez para derrotar a España".

Ni Chelo ni Miguel, padres de Miguel Ángel, han tenido que escuchar esta terrible conclusión. Están enterrados en Orense, junto a su hijo, que hasta muerto hubo que sacarlo de Ermua porque vandalizaban su nicho. Marimar sí tiene que atravesar por enésima vez el túnel de la ignominia, pero lo hará con coraje, como siempre, y hablando claro y sin tregua porque la historia está muy lejos de terminar.

Jon Echeverría, jovencísimo candidato del PP en Guipúzcoa, conoce bien la historia de Miguel Ángel y ahora asiste a la traición de su tiempo esquivando piedras y petardos (a saber mañana) en esa Euskadi "pacífica" por la que pasea "con más tranquilidad que por Madrid" el siempre escaso Patxi López. Ese País Vasco que ya no tiene miedo a abrir el buzón o arrancar el coche… mientras vivamos de rodillas y con frío en la nuca.

"No me extraña que te pasen cosas, chaval", le dice un tipejo de pinta tabernaria a Jon en plena calle. No es precisamente un borroka, sino un fan mitinero mal entrado en años, habitual en las quedadas de La Fuerza del Amor de Pedro Sánchez, el mismo que por su "ambición desmedida" hincó la rodilla ante el nacionalismo catalán y convirtió un golpe de Estado en su régimen.

La traición deja daños irreversibles. La España que quede el día 29 de noviembre está amputada. Pero no muerta. Eso nunca.

Entre Miguel Ángel Blanco y Carles Puigdemont están Zapatero y Sánchez, los dos crespones podridos de España, los dos paréntesis de nuestra democracia. La premisa la marcó el joyero con la Ley de Memoria Histórica y una frase que figura en el frontis de ese templo del Mal: "La nación es un concepto discutido y discutible".

Una vez traspasado ese umbral la moral se esfuma y las almas se vacían dejando secas cáscaras gobernantes que mienten, se burlan, roban, acosan… Hay que aventarlas cuanto antes.