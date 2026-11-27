Si algo ha cambiado en Pedro Sánchez desde que asaltó el poder es su mirada. Lo advierte mucha gente: vacía, de muñeca, de tiburón buscando el hilillo de sangre. La mirada de la mentira, del psicópata ordenando sin suerte el caos emocional, mirada siempre previa a una frase delatora, como la última: "Vamos a ganar. Tengo mis datos".

Y como diluvia sobre el mar, pues saltan todas las alarmas: no me fío, este tío es capaz de todo, hasta el rabo todo es toro, a ver qué nos tiene preparado… Estas y otras frases similares se escuchan en cada conversación sobre política, al menos en las que no reine la obediencia ciega al líder. Pero si hay desconfianza es porque se ha sembrado a conciencia.

Lo cierto es que todos tenemos datos. Nunca tuvimos tantos. Los gobiernos presididos por Pedro Sánchez han perpetrado las mayores fechorías imaginables, siempre pergeñadas y luego ocultadas bajo la mentira sistemática. No habría indultos, y menos todavía amnistías para los "racistas" del 1-O. Puigdemont llegaría a España traído por la Justicia para ser juzgado. No se pactaría con los "comunistas" de Podemos, y menos todavía con esa gente de Bildu. Cualquier socialista sería cesado de sus cargos si resultara imputado por un episodio de corrupción.

Pero todo nubarrón se disipa si uno repite ante el espejo: eso es mentira, menuda inventada, eso es un bulo, es la máquina del fango, mi partido es limpio, yo soy limpio… De tanto mirarse para perfeccionar la mentira se tuerce el gesto, las pupilas se agrandan y acaban apoderándose de cualquier matiz inundándolo todo con su negritud. El gran mentiroso hace suya la mentira porque sirve a sus intereses. Por eso es capaz de defenderla aunque le muestran la evidencia. Lo hace él y todos los inútiles que dependen de él.

Son muchas más las mentiras que los errores y ya resulta hercúleo el esfuerzo necesario para enumerar los episodios de corrupción severa que minan el entorno directo del presidente y a él mismo. Cayetana Álvarez de Toledo, metódica y paciente, los ordenó para brindarlos al público en las redes sociales mientras Sánchez mentía en el debate entre los cuatro candidatos del jueves, segundo gran fracaso del socialismo patrio.

Tenemos datos de sobra hasta del Pedro Sánchez que no era presidente, ni siquiera secretario general del PSOE. En procesos de primarias y en un comité federal, los subtítulos del sanchismo decían así:

"Mete esas dos papeletas sin que te vea nadie" (2014).

"¡Pucherazo, cobardes!" y la urna escondida tras un tabique (2016).

"Mete lo de los cuatro rumanos" (2017).

Y Eduardo Madina, José Antonio Pérez Tapias, Patxi López y Susana Díaz se quedaban compuestos y sin cargo, como víctimas que sí, siguen también "calladitas".

Y con tales credenciales, cómo no sospechar del posible penúltimo coletazo mortal del mentiroso acorralado que tiene que defender a su clan, merecidamente acechado por la Justicia, con unos miembros encarcelados, otros condenados o a la espera de juicio y tantos imputados… más los que quedan por aparecer como nombres propios de algún "hecho probado" y que ya muestran incontenibles nervios en programas de televisión.

El debate con Ada, el señor Feijóo y el señor Abascal

Cambió el marrón estilo Mr. Bean por su azul mentiroso más habitual, algo chillón. Su miedo cerval a Alberto Núñez Feijóo resultaría más soportable si la atención del espectador tenía que dividirse en cuatro candidatos. P.S. puso en marcha el plan: Ada, es verdad lo que dices… señor Feijóo, pero cómo se atreve… Ada, te agradezco… señor Abascal, conteste… Ada, Ada, Ada…

En los turnos rápidos, de imposible réplica directa si hay un escudero que sólo aporta ruido, la mentira se puede arrojar sin miramientos. El sátrapa podía reír con esa boca lineal de oreja a oreja que ya parece de ninot mientras Feijóo hacía un quiebro a la ex alcaidesa de la Modelo de Barcelona para retomar el argumento contra el que tiene que irse el domingo. Y mientras Santiago Abascal le recordaba a la telonera de Barbie Gaza que Hamas es terrorismo y defenderlo sólo te hace filo-terrorista, el felón tenía tiempo para buscar en el bolsillo un simpático petardillo de colores:

—¡Van ustedes de patriotas… y el único que ha hecho la mili y ha jurado bandera soy yo!

Menudo golpe, qué ingenioso. Pero entonces, ¿si hiciste la mili ya eres patriota? La sede de Ferraz se puso manos a la obra para que llegaran a las redes sociales fotos del soldado Pedro. Que salga guapo, por favor. Todo por la Patria. Antes la mili nos tocaba a todos y, por muy diversas razones, unos la hacían, patriotas o no, y otros se libraban, patriotas o no. La amiga Ada, El Hada Acaramelada (Gloria Fuertes) no saltó a reprochar a su amo por qué no se hizo objetor de conciencia… ¡qué digo objetor, mejor insumiso!

Pero ya que la premisa contra Feijóo y Abascal era aquella, no está de más recordar que Jordi Pujol y Quim Torra (el "xenófobo", según Sánchez) también pasaron por las filas del Ejército Español. El capo del clepto-separatismo salió de alférez de complemento; el olvidado Torra, de sargento. Y por qué no recordar a los no pocos etarras que pasaron por el servicio militar y hasta por las COES para aprovechar el adiestramiento. En todo caso, el servicio militar obligatorio lo retiró José María Aznar, no un socialista.

El petardito de colores hizo puf y se apagó. Sánchez volvió a quedarse triste esperando que el hada Ada sacara un truquito de su varita: "Y usted calladita". ¡Por fin! La derechona machista falangista salía al patio a empujar al pobre recluta.

En Ferraz ya no se buscaron más fotos de Margarita se llama mi amor. Había que convertir la frase en el lema ganador de Sánchez. No importa que la frase de Feijóo fuera una contracción de "y usted se quedó calladita" ante la huida de Sánchez en Paiporta tras la letal riada. Todas las alarmas tronaron en el cuartel electoral del soldado mentiroso.

Ahora tenemos otro dato: cómo se fabrican los bulos en directo y cómo se reparten en tiempo récord a las terminales mediáticas que lo replican y multiplican con velocidad industrial. Se ve que el recluta salió de la mili con dotes de mando.

El presidente llegó a nuestras vidas envuelto en fraude y delito y eso justifica cualquier celo. Tenemos los datos y todo el derecho a la sospecha. Pero lo importante es votar y taponar una hemorragia que ya ha provocado daños irreversibles. Si Pedro Sánchez presume de datos cuando los españoles tenemos vetadas las encuestas es porque quiere decirnos que no es como nosotros, que sabe cosas, tantas como las que dice desconocer cuando le persiguen. Y que lo hará según le convenga.

Pero también hay datos que dicen que esto se le acaba de momento y que el PP puede tener muchos más votos de lo que parece y que Vox tendrá siempre los suficientes para completar la urgente aritmética que necesitamos. De momento, las campañas de ambos invitan al optimismo.

Dicen que el Mercedes que nos hicieron pasar por Peugeot ya está arrancado, que con estas heladas hay que tenerlo al ralentí por lo que pueda pasar. Será mentira. O un bulo. Yo espero que el lunes sea un dato.