Puente es el error humano

A Óscar Puente le da igual su cartera. No es un ministro que se interese por las infraestructuras. Le aburren, detesta el servicio público y eso se nota. A Óscar Puente le interesa el poder y nada más. Es el ADN del Gobierno de Pedro Sánchez, casi todos comparten el perfil: ineptos, mentirosos, ventajistas, inmorales y muy cobardes.

España era la envidia de las infraestructuras en medio mundo: carreteras bien trazadas y firmes, trenes puntuales volando sobre una red ferroviaria segura, pantanos y presas que se burlaban de las sequías…

Ahora estamos hartos de señales que nos advierten de "firme en mal estado" o de que los navegadores de los móviles detectan baches, obstáculos y curvas peligrosas. Nos topamos con coches en arcenes de autovías señalizados con un cono… y ahí se quedan durante semanas, con su cono, estrechando el arcén. Las gotas frías ahora se llaman danas y hacen más daño porque hoy prima el ecocinismo sobre el sentido común y el prestigio de nuestros ingenieros de Caminos, de los mejores del mundo.

Todo lo preciado se desdeña con tremenda ignorancia desde despachos en los que se juega a ser influencer de un Gobierno que se gasta el dinero en mordidas, golpes de Estado, sobresueldos y putas.

Y lo peor: en un año, 115 muertos en la misma línea de Alta Velocidad Madrid-Sevilla. En Adamuz, 46; en Urda, 69 de momento.

Los españoles somos muy dados a entender de todo en tiempo récord y olvidarlo todavía antes. El mal del "todólogo" tertuliano nos convierte en ingenieros, médicos, entrenadores o cocineros si la wifi funciona como Dios manda, así que no caeré en el estudio detallado de los sistemas LZB, ERTMS, BSL ni similares porque en Libertad Digital y esRadio se pregunta a personas que sepan y tengan autoridad. Nosotros lo trasladamos, seguimos preguntando y buscamos la verdad intentando traducir lo más complicado para que las jergas no se conviertan en coartadas. Es la misión de la prensa.

Pero no necesito estudiar un máster acelerado ni tener wifi cercana para saber qué tipo de persona es Óscar Puente. Nos lo pone muy fácil cada día. ¿Es normal hacer una broma sobre trenes averiados para un programa basura pagado con nuestro dinero? ¿Pensó el ministro que quizá algún hijo, marido, esposa, padre, hermano o amigo de un muerto en Adamuz podría molestarse? ¿Además de incompetente e inepto es un macarra inmoral?

Casi seis horas después de la tragedia el ministro que ya se encorva por miedo a la incompetencia que rezuma convocó a la prensa en un angosto descansillo de un lugar cualquiera, el más incómodo posible, de Adif, por supuesto, a tono con la calidad de nuestra red ferroviaria desde que Gobierna este Mal que nos ha caído en desgracia. Pues todavía se permitió abroncar a los periodistas por convertir su gran momento en "un interrogatorio".

Ni los golpes como el de Urda le quitan la chulería de la cara a este incompetente con cartera. Quiere ser artista, quiere infundir miedo, pero se refugia encorvado sobre un teléfono mientras camina porque sabe que todo en él son limitaciones. Intelectuales, sobre todo. Todo le queda grande menos el traje. Descamisado, como si trabajara a destajo, planteó el asunto: se cae un ordenador como pasa en cualquier oficina y el remedio humano posterior desencadena una tragedia. "Una persona". ¡Vaya! ¿Pero la red ferroviaria es segura? "Con límites". Adiós.

La vida de 500 personas depende de "una persona" tras caerse sin demasiada explicación un sistema informático vital. Esa persona bien puede ser un tipo que ha dormido mal porque se está divorciando, que ha llegado al trabajo de mal humor por un atasco o que está a punto de sufrir un infarto.

Si la explicación de Puente fuera cierta sin matices habría que suspender el tráfico ferroviario en España de inmediato porque no es seguro. Un perturbado podría asesinar a cientos de personas a su antojo. En un avión habría que secuestrar o matar a los pilotos y estrellarlo como sucedió el 11-S. Aquí ni eso. Si el fallo humano es la razón del accidente, el sistema sería vulnerable a cualquier sabotaje, bastaría con desenchufar un ordenador y convertir los trenes de España en gigantescos obuses cargados de personas. El AVE está en entredicho. España retrocede, con suerte, a los 80. De momento, hasta nueva orden, Madrid-Sevilla son seis horas en coche, dos más en autobús… siempre que las autovías no nos engullan en un socavón.

La culpa

Nuestro dinero lleva ocho años pagando la debilidad de un Gobierno que necesita alquilar socios para gobernar. Es así de sencillo. Nacionalizan lo de los demás, pero pagan por estar en el poder… y robar más tiempo. Todo ese dinero deja de costear el mantenimiento de nuestras infraestructuras. No gobiernan, se quedan el poder.

Siguiendo con la tesis del peor ministro posible, la libre competencia tiene la culpa. Si los trenes fueran nacionales, como debería ser la Telefónica, los bancos y los economatos o las gasolineras todo iría mejor. El Gobierno repartiría ollas arroceras como en Cuba y la fraternité criminal sería nuestro orgullo patrio.

El capitalismo mata y la libertad desgasta las vías. Lo dijo el indigno e incapaz ministro ya en Adamuz cuando culpó a Iryo y a Ouigo. Aún no se conocía el número total de muertos de aquel accidente, pero al incompetente que bromeó en un sketch de LaSexta subiéndose a un ascensor estropeado no le tembló la voz para decir:

"No soy el mayor fan del régimen de liberalización, pero me toca convivir con él y no depende de mí, sino de la UE".

No hay de qué sorprenderse, si los ejes de este Gobierno los puso Broncano: cuánto dinero tienes en la cuenta y cuántas veces practicas sexo… con el dinero que tienes… que será de los impuestos. Antes de considerarlo exagerado piénsese en Ábalos y Koldo. Por ese mismo patrón está cortada el resto de la izquierda que se dice de progreso. La marquesa de Galapagar, que ahora lleva de la correíta al infante de Santaco, le dice a Broncano que puntúe más el sexo oral en su jueguecito preliminar, que es muy difícil encontrar a alguien que te lo coma bien. En la televisión pública. Y aplauden.

Esta otra incapaz que llegó a ministra sin experiencia laboral pero con aval marital —más machistas ellos dos que nadie— es la que hizo una ley que todavía sufrimos y que excarcela violadores. Mueren más mujeres, sí. ¿Le importa o le urge más lo otro? Esto es lo que en ocho años nos ha llevado a la prehistoria. La incapacidad untada con dinero. El error humano continuado. El error como Régimen.

Sí, hay un error humano. Hay muchos. El de los accidentes ferroviarios se llama Óscar Puente y es otra cabeza venenosa de la hidra que se atrinchera en La Moncloa. No hay elecciones tranquilas con el PSOE. Y menos, con trenes por medio.