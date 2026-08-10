TSMC bate su récord de facturación impulsada por la demanda de chips para inteligencia artificial

TSMC, el mayor fabricante mundial de semiconductores por contrato, registró en julio su mayor facturación mensual hasta la fecha, impulsada por la demanda de chips destinados a aplicaciones de inteligencia artificial. La compañía taiwanesa ingresó 467.580 millones de dólares taiwaneses, equivalentes a 14.509 millones de dólares, un 44,7% más que en el mismo mes del año anterior.

Los ingresos de julio también superaron en un 5,6% los registrados en junio, cuando la compañía había alcanzado su anterior récord mensual con una facturación de 442.680 millones de dólares taiwaneses. Este avance refleja el crecimiento de la demanda de semiconductores empleados en sistemas y dispositivos relacionados con la inteligencia artificial.

Con todo, entre enero y julio, la facturación acumulada de la compañía alcanzó 2,87 billones de dólares taiwaneses, unos 89.117 millones de dólares. La cifra supone un incremento del 37% respecto al mismo periodo del año anterior.

En este contexto, el aumento de la demanda de soluciones de inteligencia artificial está favoreciendo a los fabricantes de semiconductores, cuyos productos se emplean en los sistemas necesarios para ejecutar estas aplicaciones. Lo cierto es que los dispositivos y centros de procesamiento destinados a inteligencia artificial requieren chips fabricados con tecnologías avanzadas. Precisamente, TSMC se encuentra entre las empresas encargadas de producir los semiconductores utilizados por algunos de los principales fabricantes tecnológicos.

Por otra parte, cabe destacar que la evolución de las ventas llega después de que la compañía comunicara también un incremento de sus resultados trimestrales. Concretamente, durante el segundo trimestre, TSMC obtuvo un beneficio neto de 706.560 millones de dólares taiwaneses, unos 21.929 millones de dólares, lo que representa un aumento interanual del 77,4% y el mayor resultado registrado por la empresa en un segundo trimestre.

El crecimiento de la demanda también está llevando a TSMC a ampliar su capacidad de producción. La compañía anunció el pasado mes de julio una inversión adicional de 100.000 millones de dólares en Arizona, Estados Unidos. El plan contempla la construcción de nuevas fábricas de semiconductores y plantas destinadas al empaquetado avanzado de chips. La decisión responde, según la compañía, a la "fuerte demanda" de sus principales clientes estadounidenses.

Previsiones para 2026

Con todo, la compañía también ha elevado su previsión de gasto de capital para el conjunto de 2026. Así, el 'capex' se situará entre 60.000 y 64.000 millones de dólares, por encima de las previsiones anteriores. Al mismo tiempo, TSMC revisó al alza su estimación de ingresos para el año y espera ahora que aumenten ligeramente por encima del 40% interanual.

La evolución de la cotización también refleja el comportamiento de la empresa en lo que va de ejercicio. Las acciones de TSMC negociadas en la Bolsa de Taipéi terminaron la sesión de este lunes con una subida del 0,42% y acumulan un avance del 50,16% desde comienzos de año.