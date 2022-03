El Gobierno presidido por Isabel Díaz Ayuso está preocupado por la crisis que está viviendo el país a raíz de la subida de los precios y la huelga de transportistas. Y, aunque en estos momentos, "afortunadamente el desabastecimiento que hay es reducido", la situación podría agravarse.

Si llega ese caso, desde el Ejecutivo de la Comunidad de Madrid lo tienen claro: Pedro Sánchez tendrá que tomar "todas las medidas que considere" para evitar que lleguemos a ese punto. "Si además de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado se considera que se puede contar con el Ejército, bienvenido sea", señaló en rueda de prensa el portavoz Enrique Ossorio al ser preguntado sobre esta cuestión. "Es muy importante que se solucione esta situación, pero también lo es que el Gobierno hable con los transportistas y busque una solución a estas personas porque lo están pasando muy mal".

Y es que desde la Puerta del Sol lamentan que "tenemos un Gobierno que no escucha a nadie y que no ve lo que ocurre en la calle, donde hay miles de trabajadores y de familias que, ante el alza de los precios de los productos, de la energía y de los combustibles que sufrimos desde hace meses, no llegan a fin de mes, y el Gobierno no quiere ver que esto está sucediendo".

Según el Gobierno madrileño, Sánchez, como ya hiciera durante los meses más duros de la pandemia, "está esperando a que alguien se lo resuelva. Ahora quieren que se lo resuelva Europa porque no son capaces de adoptar una decisión para ofrecer soluciones. Lo único que hacen es intentar capear el temporal como pueden".

No hay un 1,5 millones de pobres en Madrid

Ossorio también se reafirmó en sus declaraciones de la semana pasada, donde negó que en Madrid haya un millón y medio de pobres, como recoge Cáritas en un informe. "En Madrid hay pobreza, como desgraciadamente hay pobreza en todos los lugares del mundo, pero Madrid no es una región de pobreza, es todo lo contrario: es una región de prosperidad y de oportunidades".

Desde el Ejecutivo al que pertenece van a hacer todo lo que esté en su mano para paliar esta situación: "Prestar atención a las personas que lo están pasando mal y, por otra parte, con una política económica acertada, crear empleo, que es el elemento fundamental para luchar contra la desigualdad y la pobreza".

Pero "desgraciadamente – opinó- frente a esto tenemos a la izquierda con unas políticas que lo único que hacen es crear más pobreza. Yo ya lo he vivido con tres presidentes del Gobierno: con Felipe González, que cuando abandonó la Moncloa los millones de parados que había generado fueron realmente espectaculares; lo he vivido con Zapatero, que cuando llegó el PP al Gobierno se encontró con más de tres millones de parados y lo estoy viviendo ahora con Sánchez, que nos está sumiendo en la pobreza más absoluta: el IPC y los combustibles crecieron antes de la guerra y no hizo nada para evitarlo", lo mismo que ha ocurrido con los precios de la factura de la luz, señaló.