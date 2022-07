La presidenta madrileña es uno de los contrapesos más evidentes al Gobierno de Pedro Sánchez. Y así lo volvió a evidenciar este miércoles en una entrevista en Es la Mañana de Federico, de esRadio. "El Gobierno sabe que en Madrid hay un contrapeso que no se arruga ante él". No obstante, Isabel Díaz Ayuso reconoció que Sánchez "es un lastre para España, especialmente para Madrid", que como capital es la puerta de entrada a España. Tiene una "obsesión con Madrid", dijo Ayuso. Y la tiene no tanto "por una cuestión de medidas sino por una confrontación ideológica. Se va desenmascarando lo que hay dentro".

Pero no sólo eso. Para Ayuso, en España este Gobierno "trata como borregos a los ciudadanos, solo buscar empobrecerlos, hacerles dependientes". Pero en Madrid, "mientras tanto, no vamos a subir los impuestos, se pongan como se pongan. Y llevaremos a todos los tribunales habidos y por haber cada vez que se inmiscuyan en las competencias de la Comunidad de Madrid porque lo que quiere es colapsarnos los servicios públicos para que los ciudadanos, de alguna manera, no sé cuál, acaben votando a Sánchez", dijo también en referencia a sus intenciones de evitar que la Sanidad pública pueda derivar pacientes a la privada.

Precisamente del problema con la Sanidad pública que se va a encontrar España en los próximos años habló también la presidenta de la Comunidad de Madrid, cuando "uno de cada tres médicos se va a jubilar en poco tiempo". Cree Ayuso que "la Sanidad pública tiene que seguir siendo pública, gratuita y universal" pero, recordó que "tiene un coste" y que "hay que mantener y seguir reformándola introduciendo nuevos mecanismos de gestión, se ponga como se ponga el Gobierno comunista porque estaría engañando y faltando a la verdad". "Hacen falta reformas de corte nacional en estos aspectos", añadió.

La jefa del Ejecutivo regional recordó también algunos de sus viajes al exterior, el último a Miami. "Viajamos, hablamos y buscamos aliados en otros países", explicó. Y es que, en América, "desde hace muchas décadas, nuestra obra ha sido abandonada", señaló. Y eso a pesar de que la mayoría de estos países "están en el punto de mira de esta agenda populista". Pero "España ha abandonado su mejor obra que es Hispanoamérica". El de Pedro Sánchez "es un gobierno hispanófobo".

No obstante, Ayuso cree que su tiempo está llegando a su fin, como así se demostró en las elecciones andaluzas del pasado mes de junio. "Ha sido el mayor golpe contra el socialismo de España", resumió la presidenta madrileña para quien "el proyecto de Sánchez hace tiempo que ha perdido su crédito".

La "trampa" de Sánchez

La presidenta madrileña recordó que "este Gobierno vive de la polémica de día anterior y de la mentira del siguiente" y puso de ejemplo algunos de los aspectos que anunció Sánchez en el debate sobre el estado de la nación, como la gratuidad de los trenes de Cercanías. "En Cercanías podrían invertir en mejorarlas ya que tienen un problema deficitario evidente y no promover lo de la gratuidad que pagamos todos", dijo.

Es lo mismo que sucede "con el impuesto a la banca". Ayuso explicó que "no es un impuesto a la banca y a los ricos, sino a las economías españolas que tienen fondos en los bancos y tampoco es un impuesto a las gasolineras y los hidrocarburos sino a los bolsillos de todos los ciudadanos". Para la presidenta de la Comunidad de Madrid "es la trampa que tiene el discurso populista y comunista" que trata de enfrentar "la opinión pública a los bancos o las grandes empresas para decir que ellos son los poderosos cuando aquí los únicos poderosos con puro son todos los amigos que tiene este Gobierno en otras latitudes que tienen a la gente como la tienen", en referencia a las dictaduras hispanoamericanas.

"Me hace gracia porque una persona que controla a los medios de esta manera, las instituciones, que coloca a la gente de esta forma y que toma anuncios como los de ayer y los presenta sin consultar a sus propios socios sea él el que va de víctima y dice que hay poderes ocultos que intentan moverle. Trata como a borregos a los ciudadanos, sólo busca empobrecerlos y hacerlos dependientes para después venderle estos mensajes, reflexionó.

"Obsesión" de Sánchez con la CAM

Pedro Sánchez sabe que, "desde luego, nos están apretando las tuercas todo lo posible porque nada le gustaría más a este Gobierno, está entre sus prioridades y entre sus sueños, que subiéramos los impuestos a los ciudadanos". "El hecho de obligarnos a subirlos para ellos es un sueño", subrayó Ayuso que puso como ejemplo la subida del precio del transporte "algo que no vamos a hacer por mucho que nos aprieten. Es el Gobierno el que debería ayudarnos a las regiones, especialmente a una como la nuestra teniendo el cuenta el déficit tarifario que tenemos con el asunto de la luz, para sufragar Metro", dijo.

"Nada le gustaría más que subiéramos el precio del billete, los impuestos y que fuéramos contra nuestro propio discurso, pero Madrid tiene una capacidad de aguante tremenda", apuntó la jefa del Ejecutivo regional, que cree que "Sánchez se ha convertido en un lastre para España pero especialmente para la Comunidad de Madrid". "Él se ha convertido en ese lastre porque cuando viajas y cuando hablas con inversores de otros países te dicen que son conscientes de que hay dos Gobiernos en España ahora mismo pero que éste le frena porque tanta burocracia, tantos impuestos y no condenar dictaduras es algo que les echa para atrás. ‘¿Quién no me dice a mí que me vas a cambiar las reglas del juego? Si no te parece que Cuba es una dictadura es que te vas a convertir en la siguiente’, eso me han dicho a mi en EEUU".

Ayuso remarcó que "Madrid está viviendo un momento único y, a pesar de que la gente sabe que aunque a partir de otoño esto va a empezar a empeorar, es cierto que en la Comunidad se pagan menos impuestos, hay más oportunidades y empleo y creo que este envite lo va aguantar durante un tiempo". Cree que "cuanto más tiempo pase Sánchez en la Moncloa más complicado se nos va a hacer a todos porque es un freno para la inversión". "Lo que quieren es colapsarnos los servicios públicos para que los ciudadanos acaben votando a Sánchez", añadió.