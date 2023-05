Último mitin de campaña antes del cierre de este viernes y desde Tres Cantos Isabel Díaz Ayuso entró de lleno en los sucesivos escándalos protagonizados por el PSOE y sus socios en la recta final de esta campaña. Desde la compra de votos en Melilla o Mojácar hasta la investigación del número dos de los socialistas andaluces por el secuestro de una concejal de Maracena.

"Vaya fin de ciclo, la traca final que nos está deparando la izquierda en España. Hoy conocemos que está imputado por secuestro el número dos del PSOE en Andalucía, que esto casi que deja en broma al segundo de Santa Cruz de Tenerife, que ha sido detenido en una pelea; de Izquierda Unida en Rivas, uno de los concejales, está denunciado por acoso laboral y se abre juicio oral al alcalde y candidato de Galapagar por también delitos de acoso laboral", comenzó relatando la presidenta madrileña.

"Esto es lo que nos depara la izquierda en estos últimos días", dijo y añadió: "Yo creo que no hay un solo delito tipificado en el Código Penal que no protagonice algún candidato de la izquierda en estas elecciones, desde luego de la ultraizquierda y del Partido Socialista unos cuantos".

Para Ayuso esto ocurre porque "la izquierda es una maquinaria de poder incapaz de aceptar que el poder se gana por convicción y se pierde y no pasa nada porque la vida sigue. Pero no están acostumbrados a esto y no hacen otra cosa que trabajar para mantenerlo. ¿Qué está sucediendo ahora con la compra de votos, la compra de votos por la que el responsable del Partido Socialista Español, el secretario general del PSOE, calla y no dice nada?".

En este punto, denunció que "lo importante es cómo utilizan nuevamente las instituciones para intentar embarrar el campo, que es lo que hacen siempre". Y señaló directamente al ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, por intentar desviar la atención hacia los populares. "¿Quién se puede creer que esto tiene que ver con el PP?, preguntó.

Fuentes populares afearon anoche que Marlaska filtrara a la Ser que en Melilla hay "gente del PP" implicada. Algo que es "falso". Y pusieron el acento en el hecho de que si "los detenidos en Mojácar fueran del PP, todo el aparato del Gobierno y sus medios de comunicación estarían pidiendo la ilegalización" del partido liderado por Alberto Núñez Feijóo. "Así se cuenta la historia", sentenciaron. Ante esta situación, como este jueves hiciera Ayuso, las fuentes populares esperan una participación masiva este domingo: "O la gente va a votar en masa el domingo, o nos revientan".

Precisamente el secretario general de los populares madrileños habló abiertamente sobre esta cuestión. "Pido participación masiva ante las trampas que estamos conociendo, no podemos fiarnos de un PSOE cuyo presidente llegó al poder con una urna de cartón", dijo Alfonso Serrano en referencia al intento de pucherazo protagonizado por Pedro Sánchez en 2016 y que le costó su salida del partido.

La presidenta madrileña quiso destacar "otra curiosidad": que Mojácar "sea precisamente el municipio donde siempre veranea, entre otros, el presidente del Gobierno y tantos miembros y tantos afiliados y dirigentes del Partido Socialista. Y qué casualidad, oye, que es que hay más de 8.600 municipios que se presentan a elecciones y ¿quién estaba allí, esta vez invitado, a la fiesta? El señor Bolaños".