Ayuso expone la nueva "máxima" de un Lobato a la baja: "Para lo que me queda en el convento..."

Juan Lobato lleva semanas girando su política de oposición al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, algo que le ha llevado a personarse incluso en la causa que investiga el presunto fraude fiscal de Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña.

Estos cambios fueron palpables también este jueves durante su intervención en la sesión de control en la Asamblea. Según Ayuso, la causa está clara: "Se va hundiendo día a día bajo la máxima de ‘para lo que me queda en el convento...’".

Utilizando un discurso de trazo grueso, más propio de Más Madrid que de los modos que le caracterizan, el portavoz socialista hizo pivotar su alocución sobre ataques personales a la jefa del Ejecutivo regional con el telón de fondo de su viaje a Chile de hace unos días.

"¿Le parece normal ir a Chile y no reunirse con ninguno de los 24 ministros? Es que no ha saludado a uno solo de los 155 diputados que tiene el Congreso chileno", le afeó Lobato para quien Ayuso podría haber aprovechado la ocasión para enseñarles "cómo se progresa en Madrid". "Cómo la gente en Madrid pasa de ir en un ‘Golfito’ -calificativo que empleó la presidenta para referirse a su coche cuando se le atacó por el Maserati de su novio- al bar a tomar una caña y unas aceitunas con hueso a ir en un coche de lujo de club en club; o cómo en Madrid la gente pasa de vivir en pisitos de 60 metros cuadrados a grandes pisos y dúplex de lujo", apuntó con sorna.

A continuación el portavoz del PSOE le afeó que insultara al presidente Pedro Sánchez, algo que el socialista identifica con despreciar a España fuera de nuestras fronteras. "No se puede ser menos patriota que usted", le espetó el socialista, despertando los aplausos de su bancada, para a continuación concluir: "Usted no fue a Chile, usted huyó de Madrid, de los fraudes fiscales, huyó de las polémicas por los coches y los pisos de lujo, de las amenazas a la prensa que ha avalado". En este punto, Lobato echó mano del drama de las residencias de ancianos durante la pandemia y le arrojó a la cara la cifra de fallecidos: "Usted huyó de los 7.291 muertos en residencias a los que ahora quiere cobrar el recibo más indigno".

Lobato también tuvo tiempo para mofarse de la encuesta que Gad3 ha realizado para el PP de Madrid y cuyos resultados se conocieron ayer y en donde los populares se disparaban hasta los 74 diputados mientras que los socialistas perdían dos escaños consolidándose en esa tercera posición, alejada del principal partido de oposición que es Más Madrid. "Ahora quiere esconderse en una encuesta que hacen ustedes mismos para tratar de tapar otras. Pero es que hacen preguntas muy raras - ‘¿usted quiere conducir los coches y vivir en la casa que vive Ayuso?’-, pues claro, les dan mayoría absoluta". Para el portavoz del PSOE, "pocas veces ha habido síntomas tan claros de debilidad como esta encuesta". El socialista concluyó asegurando que "a los madrileños, que son los que le pagan esos viajes (como el de Chile), no les sirven de nada, absolutamente para nada".

"Un respeto al trabajo de una mujer en política"

Esta última afirmación le sirvió a la presidenta para arrancar su respuesta: "Ha de informarse primero porque no sabe que la inmensa mayoría de los viajes no me los pagan los madrileños, a diferencia de lo que hacen los madrileños con los dos Falcon de repuesto y los palacios en los que vive su jefe o las casas oficiales en los que viven la mayoría de los ministros, que les pagamos hasta el servicio, la seguridad, la limpieza…Haga la factura de lo que cuesta donde vive la mayoría de los socialistas de este país y lo que cuesto yo, que no le cuesto ni un euro a nadie porque soy un presidente que ha decidido pagarse con su trabajo su casa durante toda su vida".

Así, añadió: "Un respeto al trabajo de una mujer en política que se ha ganado honrosamente la vida trabajando, toda la vida". La bancada popular la ovacionó. Ayuso defendió su viaje institucional y la necesidad de las palabras que allí pronunció: "Tuve que decirle a los inversores que el Gobierno de la Comunidad nada tiene que ver con el Gobierno de Sánchez por el que tenemos que ir pidiendo perdón y disculpas porque da vergüenza el ataque a la Justicia, a la empresa y a las inversiones".

Ayuso le recordó a Lobato que las veces que ha acudido a la Justicia contra ella no le ha salido bien, de ahí el "bochorno que hizo ante la Fiscalía Anticorrupción" cuando archivó la causa contra su hermano por intermediar en la venta de mascarillas a la Comunidad de Madrid durante la pandemia. "Va a dejar al PSOE en el peor nivel de toda su historia", vaticinó.

"Chapotean en la corrupción"

A continuación la presidenta reprochó que intenten utilizar "el plano sentimental para atacar al adversario político". No sería la única vez, también le tocaría utilizar otra vez este argumento contra la portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot. "Nada tiene que ver con la Comunidad de Madrid y 0 euros se han contrato con la Comunidad".

Pero llegados a este punto, Ayuso lo tiene claro: "Si tienen que atacarme desde el plano personal para intentar hundirme es que están pero que muy mal". Y si denuncian que su novio "pone el aire acondicionado orientado hacia el norte o el sur mientras ustedes tienen tramas de corrupción con rulos de dinero y con pistolas es su problema y si son ustedes los que chapotean en la corrupción lo vamos a saber en los próximos meses aunque pongan por delante a un particular".