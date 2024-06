Ayuso, reticente a firmar más pactos con Sánchez: "No tengo grandes esperanzas, siempre hemos salido engañados"

Por dos veces expresó este jueves Isabel Díaz Ayuso sus dudas acerca de otros posibles pactos entre el PP y PSOE. Primero en Antena 3; después ante la prensa después de asistir a un acto. La presidenta de la Comunidad de Madrid era la primera vez que se pronunciaba públicamente sobre el acuerdo alcanzado acerca del Consejo General del Poder Judicial entre PP y PSOE, bajo la asistencia de la vicepresidencia de la Comisión Europea, Vera Jourová. Lo hizo dos días después de conocerse el pacto y de forma paralela a la entrevista que esos momentos estaba manteniendo el presidente de su partido, Alberto Núñez Feijóo, en Es la mañana, de esRadio.

A Isabel Díaz Ayuso la noticia le cogió en Alemania; en concreto en una reunión con la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, y su vicepresidente, Luis de Guindos. Pero fuentes de su estricta confianza se encargaron de trasladar su postura sobre el mismo: es "un gran éxito de Feijóo defendiendo la independencia judicial". Estas palabras causaron cierta extrañeza, teniendo en cuenta que unos días antes había trasladado una seria advertencia a los suyos acerca de la necesidad de despolitizar primero el órgano de gobierno de los jueces y renovarlo después, y fueron utilizas por Vox para tratar de desacreditarla.

La jefa del Ejecutivo regional cerró filas con Feijóo y explicó el por qué de su satisfacción, aunque introduciendo esta vez ciertas reservas. La desconfianza de Ayuso hacia Pedro Sánchez y su Gobierno es evidente. Y prueba de ello fue lo que dijo acerca de las negociaciones que ya se están produciendo entre los dos partidos para renovar otros organismos, como el Banco de España, la CNMV, la CNMC o la Junta Electoral Central. "No me avengo a cualquier pacto porque cuando hemos pactado siempre hemos salido engañados", afirmó la presidenta, que añadió que tiene "reticencias a confiar en según qué personas". "El Gobierno sonríe por fuera, lo disfraza todo de normalidad con gestos, pero de puertas adentro va colonizando todas las instituciones y rompiendo los contrapesos".

Estas afirmaciones de Ayuso tenían lugar, como decíamos, de forma paralela a la entrevista que el líder del PP concedía a esRadio. En el programa dirigido por Federico Jiménez Losantos, el jefe de la oposición opinó, por el contrario, que considera "lógico" negociar con el PSOE estos órganos vacantes. Si bien aclaró que el acuerdo para renovar el CGPJ "no se condicionó a ningún otro pacto", añadió que "lo que, evidentemente, nosotros no vamos a renunciar es a lo que nos corresponde" porque el PP "es el primer partido" de España y tiene "más diputados que el Partido Socialista". A su entender, con esa representación parlamentaria, "lo lógico" es actuar como se "ha venido funcionando 40 años en España".

Así, recordó que el Gobierno propone al gobernador del Banco de España y a la oposición le corresponde proponer el "subgobernador". "Esto ha sido siempre así", enfatizó para confiar en que siga siendo así. "Por cierto estamos sin gobernador -tras concluir su mandato Pablo Hernández de Cos-. Entonces cuando nos reunimos en el Banco Central Europeo, España no habla porque los subgobernadores no pueden hablar en esa reunión. Yo no sé lo que pensarán de nosotros, me lo imagino, pero digo que ahora que no tenemos gobernador y que en agosto vence el mandato de la subgobernadora pues lo lógico es que hablemos del gobernador y del subgobernador del Banco de España", afirmó.

Unas horas después se le preguntó a la presidenta madrileña nuevamente por esta cuestión y se mostró menos optimista al respecto. "Yo no tengo grandes esperanzas puesto que hemos llegado hasta aquí, primero, porque Feijóo ha resistido mucho los envites y, después, porque la Unión Europea ha actuado. No sé si la UE estará en cuestiones domésticas que también debemos pactar los dos partidos", dijo. "No tengo todas las esperanzas porque estamos viendo cosas impensables como, por ejemplo, amnistiar los graves casos de corrupción que ha habido en Andalucía" o lo que ha sucedido con Cataluña, añadió. "Todos somos los interesados en que vivamos en una situación de pactos y entendimiento, pero dudo mucho que esto se repita muchas veces", confesó.

En Génova, en cambio, sí ven posible entendimiento sobre estos organismos y los contactos ya se estarían produciendo. Los interlocutores no volverían a ser Esteban González Pons y Félix Bolaños. Los nombres aún se desconocen para evitar filtraciones y que las conversaciones puedan cristalizar en nuevos pactos. "La discreción es fundamental para poder llegar a acuerdos".

Lo que parece descartable es que el entendimiento sea posible en el caso de RTVE. "Esa es una batalla a otro nivel", afirman desde la dirección nacional, toda vez que admiten que elegir una nueva dirección para los medios públicos se antoja casi imposible mientras el PSOE persista en su empeño de mantener a personas vinculadas directamente con el partido, y más cuando Sánchez ha declarado la guerra a la prensa crítica.