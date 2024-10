El Gobierno de Ayuso avisa a Montero: el fiscal general está imputado y el CP castiga la revelación de datos privados

Filtración a la Cadena Ser: el novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Alberto González Amador, "intentó desgravarse gastos de sus vacaciones con Isabel Díaz Ayuso". En la misma información, la emisora de Prisa señala que la jefa del Ejecutivo regional utilizó la Sala de Autoridades del aeropuerto de Barajas para los vuelos Madrid-Zagreb y Atenas-Madrid los días 16 y 27 de agosto de aquel viaje que realizó con su pareja en 2021. Así, "la Comunidad de Madrid abonó 290,4 euros" por esta sala, afirma.

Tras conocerse esta información la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, avanzaba en los pasillos del Congreso de los Diputados que en los próximos días la prensa "tendrá acceso a más información que a todos nos escandalizará". "Me imagino", añadió.

Estas palabras han escandalizado al Gobierno que preside Díaz Ayuso. "La pregunta, cuando entramos en la esfera personal de alguien, es por qué alguien que no es el propio interesado - el contribuyente- y que no es la Administración conoce la información que es de carácter privado. Cómo es posible que hoy la ministra Montero, que no debe saber la causa de la imputación del fiscal general del Estado, presuma no sólo de conocer datos privados sino de que se van a hacer públicos y se van a seguir conociendo a través de distintos medios de comunicación", contestó el portavoz del Ejecutivo madrileño.

"Yo le recuerdo a la ministra que el fiscal general del Estado está imputado por eso y, por si no lo sabe, que el Código Penal castiga con penas de hasta tres años de cárcel y hasta cinco años de inhabilitación la revelación de datos privados que, insisto, solo debe conocer un particular y la Administración", añadió Miguel Ángel García.

El también consejero de Presidencia de Ayuso mostró su sorpresa por que la ministra "presuma de que se va a seguir saltando la ley, que va a seguir ofreciendo información confidencial", algo que calificó de "gravísimo". "En cualquier otro país esta mujer no podría ser ni ministra ni podría seguir un minuto más en el cargo solo con lo que hoy ha dicho en el Congreso", zanjó.

Ayuso "paga todos sus gastos privados"

García también aseguró tajante que "todos los gastos que realiza la presidenta de la Comunidad de Madrid en sus viajes de carácter personal los paga ella" y recordó que, a diferencia, de los presidentes del Gobierno "no viaja en Falcon" ni tampoco " disfruta de estancias en residencias pagadas por todos los contribuyentes". Ayuso "se paga absolutamente todos los viajes que realiza y todas las cuestiones que son de índole personal".

Y "ojalá todo el mundo pudiera decir lo mismo, ojalá pudieran enseñar esas facturas" porque "acabamos de ver tramas de corrupción que están afectando de manera muy importante al Gobierno, al Partido Socialista con gastos disparatados en cuestiones que causan sonrojo". Pero la presidenta, siempre que viaja, se paga sus aviones, sus hoteles y todos los gastos que no tienen que ver con su actividad oficial", reiteró.

"Absentismo laboral"

La ofensiva del Gobierno de Sánchez contra Isabel Díaz Ayuso es total. Ayer la portavoz Pilar Alegría le acusó desde la sala de prensa de La Moncloa de incurrir en "absentismo laboral" por rechazar la reunión bilateral del viernes con el presidente. Este argumentario dejó escapar más de una sonrisa en la Puerta del Sol. "Es bastante curioso que la ministra de un Gobierno cuyo presidente se tomó cinco días de reflexión hable de absentismo laboral", le contestó ya este miércoles el consejero madrileño. "Aquí no hay ningún absentismo laboral, la presidenta va a continuar con su agenda" prevista para el viernes, donde acudirá a un acto a Porriño (Galicia).

También replicó a la oleada de críticas que horas antes habían llegado desde el Congreso de los Diputados, desde donde se acusó al Ejecutivo madrileño de "insumisión constitucional" y de falta de respeto por este plante de Díaz Ayuso a Sánchez.

"Habla de insumisión constitucional un Gobierno que lleva dos años y medio sin convocar la Conferencia de Presidentes, un Gobierno cuyo presidente lleva sin pisar el Senado más de diez meses, un Gobierno que falta una vez sí y otra también a las sesiones de control en el Congreso, un Gobierno que va a ejercer un control total y absoluto sobre RTVE con ese decretazo, un Gobierno que ha nombrado a un fiscal general del Estado que por primera vez en democracia está imputado por saltarse la ley que juró proteger, un presidente del Gobierno que utiliza los poderes del Estado para insultar gravemente a la presidenta de la Comunidad", replicó Martín.

En este punto, el portavoz madrileño acusó al Gobierno de ser "rehén" de los partidos independentistas y de estar "obsesionado" con la presidenta porque lo que hace Ayuso es situarle "frente a su espejo", esto es, mostrarle que está "acorralado por la corrupción, que está rehén de los partidos independentistas y lo único que se le ocurre para tapar sus vergüenzas es insultar a la presidenta y a su pareja", utilizando para ello "los medios del Estado para ir contra ellos, algo que está penado por el Código Penal".